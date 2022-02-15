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Общество15 февраля 2022 0:36

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 февраля 2022: снова больше тысячи случаев заражения зарегистрировано за сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 15 февраля 2022 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: архив

Фото: архив

За сутки 14 февраля в Амурской области выявили 1 304 случая COVID-19,сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты обнаружили, что из числа заболевших не привиты против коронавируса 1 013 человек. Темп прироста за последние сутки – 1,9 %.

У 1296 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99%), у 8 – в виде пневмонии (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 70 233 случая, показатель заболеваемости составляет 8982,97 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 696 410 человек, в том числе за последние сутки – 2 471.

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