Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 февраля 2022: снова больше тысячи случаев заражения зарегистрировано за сутки

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За сутки 14 февраля в Амурской области выявили 1 304 случая COVID-19,сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Специалисты обнаружили, что из числа заболевших не привиты против коронавируса 1 013 человек. Темп прироста за последние сутки – 1,9 %.

У 1296 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99%), у 8 – в виде пневмонии (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 70 233 случая, показатель заболеваемости составляет 8982,97 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 696 410 человек, в том числе за последние сутки – 2 471.