Амурский прокурор заставил главу села провести работу по отлову бродячих животных

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Недавно в Константиновском районе побывал прокурор Амурской области Александр Бучман. К нему на прием обратилась жительница села Крестовоздвиженка. Женщина рассказала, что по улицам населенного пункта гуляют агрессивные бродячие собаки.

Прокурор тут же поручил организовать проверку по этому поводу. Она показала, что в этом селе и 11 других в Константиновском районе работа по отлову животных как положено не проводилась.

- В частности, не выполнялись мероприятия по выявлению безхозяйных животных и направлению заявок на их отлов в администрацию района, работа с гражданами, допускающими содержание животных без привязи, не проводилась, - сообщают в амурской прокуратуре.

Кроме того, администрация Константиновского района ненадлежащим образом выполняла свои полномочия по регулированию численности животных без владельцев.

По результатам проверки районная прокуратура внесла представление главе. По требованию надзорного органа организованы и проводятся мероприятия по отлову животных. Так, в феврале поймали 20 собак, которых отправили в пункт временного содержания, для них подыскиваются новые хозяева.

Вопрос продолжает находиться на контроле прокуратуры.