Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 февраля 2022: в области ревакцинацию от COVID-19 прошло более 93 тысяч амурчан

Фото: минздрав Амурской области

Об этом на заседании правительства рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева. Она отметила, что сегодня в наличии в медорганизациях области около 127 тысяч доз вакцины четырех видов. В том числе и «Спутника Лайт» для ревакцинации. На прошлой неделе в регион поступило еще 1800 доз вакцины «ГамКовидВак». Всего с начала прививочной кампании область получила 636 830 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

В Приамурье полный курс вакцинации прошло 75,3% населения от плана. От совокупного взрослого населения процент охвата составляет 60,3 %. С 11 февраля полный курс вакцинации прошло 1117 человек. Ревакцинировано 2406 человек.

- С 11 февраля в регионе на дому привито 324 человека, 327 вакцинировались в общественных местах, - рассказала Светлана Леонтьева. - Еще раз напоминаю территориям, где пока не зарегистрирован высокий рост числа заболевших COVID-19, воспользуйтесь ситуацией и организуйте разные формы охвата населения вакцинацией, сформируйте выездные бригады, откройте мобильные пункты, вакцинируйте в общественных местах.

Что касается вакцинации подростков от 12 до 17 лет, первый компонент вакцины «Спутник М» получили 704 юных амурчанина. Несколько доз нереализованной вакцины осталось только в трех муниципалитетах - в Прогрессе, Сковородинском и Магдагачинском районах.