И на вождя поглядеть, и над мелким чиновником посмеяться!

Где еще вы увидите полотно с ростовым портретом вождя? Фото: museumamur. org

Новая неделя в Благовещенске богата на культурные события: от спектаклей до мастер-классов! Но самое яркое мероприятие - выставка ковров! Где еще вы увидите полотно с ростовым портретом вождя? Вперед - смотреть на сотканную историю!

Исторические полотна

В Амурском областном краеведческом музее открывается выставка ковров «Сотканная история» (12+)! В музейном проекте будет представлено более 30 изделий. Большая часть ковров была создана мастерами экспериментального объединения народных художественных промыслов «Амурские узоры».

На выставке вы сможете познакомиться с коврами из фондов амурского хранилища истории. Все они периода 1930-2000 годов. Согласитесь, звучит очень заманчиво!

Для амурчан подготовили сувенирные полотна с изображением Зейской ГЭС, а также ковер «Юбилейный», выполненный в 1977 году к 60-летию советской власти.

Но самое главное, что точно впечатлит каждого - это ковер с ростовым портретом Ленина. Он был изготовлен в 1982 году к открытию амурской ВДНХ.

На выставке «Сотканная история» будут показаны изделия коренных народов Приамурья: нанайские, эвенкийские ковры с аппликацией из кусочков ткани различных цветов и эвенкийские кумаланы из оленьего меха с орнаментом на тканевой основе. Один изготовлен в начале ХХ века, второй - в 2000-х годах.

Каждый комплекс будет дополнен информацией и фотографиями. Выставка начинает свою работу 18 февраля в Амурском областном краеведческом музее. Все подробности по телефону 77-34-14.

Амурская проза

А тем временем в нашем городе продолжается книжная выставка «Гордое имя - Машук» (12+). На ней амурчане смогут познакомиться с творчеством уроженца Приамурья Бориса Машука.

Выставка «Гордое имя - Машук» приурочена к 85-летию со дня рождения амурского прозаика и публициста.

Для амурчан подготовили сувенирные полотна с изображением Зейской ГЭС Фото: museumamur. org

На выставке представлены отдельные издания произведений Бориса Машука: документальная повесть «В тайны сердца»; историческая повесть «Сполохи» о легендарном Герке Рулеве; сборник рассказов о военном детстве «Горькие шанежки» - книга, завоевавшая любовь читателей и получившая высокую оценку В. Астафьева и В. Распутина.

Также амурчан порадуют рассказы и очерки амурского прозаика, опубликованные в периодических изданиях и сборниках: «Дальний Восток», «Приамурье мое», «Свободный литературный». Помимо этого благовещенцы увидят работы из информационно-методического сборника «Гордое имя - Машук», подготовленного и изданного Амурской областной научной библиотекой в цикле «Русские судьбы: амурские писатели» (2014).

Выставка проходит в Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского до 27 февраля.

На спектакль!

Театралов наверняка заинтересует спектакль «Женитьба Бальзаминова» (12+).

Под этим общим названием Амурский театр драмы покажет три одноактные пьесы А. Н. Островского: «Праздничный сон - до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «За чем пойдешь, то и найдешь».

Амурских зрителей ждет яркая и живописная постановка о похождениях мелкого чиновника Миши Бальзаминова. Избалованный и капризный маменькин сынок, который совершенно не приспособлен к жизни, с младенчества опекаемый женщинами, он живет в мире грез и иллюзий. И для полного счастья ему не хватает только одного - жениться на богатой невесте. Но до того, как мечта осуществится, Михаила ждет множество недоразумений и забавных ситуаций.

На спектакле амурчане смогут и посмеяться от души, и подумать о жизни! Посмотреть представление можно до 26 февраля в Амурском областном театре драмы.

К приключениям

Для тех жителей области, кто желает принимать в мероприятиях активное участие, подготовили квест «Тайны купеческого дома» (12+).

На увлекательном музейном квесте вам предстоит пройти интересные маршруты и узнать тайны дома купца и золотопромышленника И. А. Котельникова, а также проверить умение мыслить и сопоставлять, анализировать и договариваться, разгадывать головоломки и отгадывать загадки.

Организаторы обещают, после посещения квеста вы откроете для себя музейный мир с новой стороны!

В музее располагается постоянная выставка «История купеческого быта конца XIX - начала XX в.», а в трех выставочных залах временные выставки: художественные, историко-краеведческие и т. д.

Квест проходит в музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова».

Краски на холсте

На этой неделе у амурчан есть прекрасная возможность проверить свои творческие способности. Мастер-класс «Занятные зверята» (12+) подходит и взрослым, и детям.

На мастер-классе вы сможете научиться технике рисования акрилом. Так что, если хотите попробовать в живописи что-то новое, это занятие точно для вас!

По словам организаторов, рисовать акрилом не сложнее, чем другими красками. При этом законченную картину не нужно обрабатывать фиксирующими составами - краски имеют высокую стойкость, не выцветают и не боятся воды.

На мастер-классе амурчане узнают, что представляет собой акрил, как научиться рисовать им с нуля и как подготовить основу для будущей картины.

Необходимые материалы для занятия - холст на картоне (30 х 40), акрил.

Мастер-класс пройдет в Выставочном зале города Благовещенска. Записаться можно до 23 февраля.

НУ И НУ

Юным амурчанам тоже не будет скучно! Для них на выходные подготовили много интересных, познавательных, а главное - творческих занятий.

Лепим из глины

Маленьких благовещенцев приглашают на мастер-класс по лепке из полимерной глины (6+), на котором участники изготовят миниатюру «Рита».

Рита - девочка с голубыми волосами, одна из главных героинь в игре Toca Life City и основной герой мультфильма по вселенной Тока.

Для творчества юным амурчанам предоставят все необходимые инструменты и материалы. Дети младше 6 лет могут посетить занятие вместе с родителями.

Мастер-класс пройдет в Амурской областной детской библиотеке 19 февраля. Продолжительность занятия - два часа. Цена - 550 рублей. Справки и запись по телефону 8-914-582-42-87 (WA).

*При посещении библиотеки необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора: температурный контроль на входе, обработка рук, наличие маски.

Веселые шахматы

Учиться тоже может быть весело! Для любознательных малышей подготовили мастер-класс по обучению игре в шахматы (6+). Организатор - студия «Занимательные шахматы».

Детей приглашают научиться играть в шахматы с нуля, по авторской методике. Занятие пройдет 20 февраля в Амурской областной детской библиотеке. Обязательна предварительная запись по тел. 8-914-582-42-87 (WA).