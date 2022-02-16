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Дом. Семья16 февраля 2022 4:18

Амурчанин показал, как его пес разговаривает за конфеты

Спаниелю Чарли – три года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: скриншот

Фото: скриншот

Житель поселка Снежногорский Зейского района Юрий Соколов снял на видео своего разговаривающего пса. Правда, питомец делает это не просто так, а за вкусности.

Спаниель Чарли появился у Юрия Александровича около трех лет назад. Сейчас это отличный охотничий пес, который и зайца поймает, и соболя. Зимой питомец ловит мышей. Кроме того, Чарли любит играть с детьми.

Юрий Соколов говорит, что пес очень смышленый и знает много команд. Как-то раз хозяин заметил, что питомец пытается разговаривать – что-то бормотал, ворчал. И потом эти звуки превратились в слова.

Теперь за сушку или конфетку Чарли научился произносить «Во-ва». Юрий Александрович говорит, что иногда спаниель «говорит» что-то вроде I love you. Сейчас пса продолжают дрессировать. Амурчанин верит, что пес научится и другим словам – к тому же, у него есть желание.

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