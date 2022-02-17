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Здоровье16 февраля 2022 23:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 февраля 2022: меньше тысячи человек заболели за сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 17 февраля 2022 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: архив

Фото: архив

За минувшие сутки в Амурской области выявлено 864 новых случаев COVID-19. Из них не привиты против COVID-2019 - 618 человек. Темп прироста за последние сутки – 1,2 %, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

У 857 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99%), у 7 – в виде пневмонии (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 72 380 случаев, показатель заболеваемости составляет 9257,58 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 703 846 человек, в том числе за последние сутки – 3 910.

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