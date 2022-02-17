Настоящие ценности: амурчане стали родителями для 15 детей

Гуляевы планируют взять еще ребенка Фото: герои публикации

Супруги из Белогорска - Юлия и Дмитрий Гуляевы – показали настоящий пример семейных ценностей, подарив семью 12 детям, шестеро из которых — с ограниченными возможностями здоровья. Пара стала победителем в конкурсе «Поступки и люди». Свои голоса в номинации «Семейные ценности» за Гуляевых отдали 8 427 человек. В интервью «Комсомолке» Юлия Викторовна рассказала, каково это - быть настолько многодетной мамой, и где взять на все время.

О большой семье не думали

Идея взять в семью детей возникла у мужа и свекрови Юлии. Сначала женщина долго думала над этим вопросом. Боялась не столько того, что не справится, опыт был: сама с детства нянчилась с младшими братишками, сестренками и племянниками. Знакомые из-за этого называли ее матерью Терезой. Больше взвешивала: сможет ли принять детей морально. Смогла.

Так, в 2014 году в семье, помимо родных трех сыновей, появились еще три девчонки — Света, Катя и Маша.

Юлия Гуляева никогда не думала о большой семье Фото: герои публикации

- Я не думала тогда, что у меня будет столько детей. У нас было три сына, и мне хотелось дочку. Вообще, мы планировали взять двоих девочек, но в детский дом приехала еще одна. Я увидела ее, и все: она - моя, - рассказывает Юлия Викторовна.

Девочек Гуляевы сначала взяли на гостевой режим, а потом они стали членами семьи. В следующем году ее пополнила Полина, а в 2016-м - Аня, Лера и Таня. В преддверии нового 2018 года Гуляевы взяли в семью сразу двоих ребят – брата и сестру - Дмитрия и Светлану, а уже в новом году к ним присоединился Данил.

- Два года назад мы стали родителями еще для одного Данила и Дарьи. В этом году любящих маму и папу в нашем лице обрели Максим и Ксения, - уточнила Юлия Гуляева.

«Они такие же дети»

Некоторые дети уже выросли и живут отдельно, но про своих приемных родителей не забывают. Шестеро ребят, которых взяли к себе Юлия и Дмитрий, – с ограниченными возможностями здоровья и имеют инвалидность.

У семьи есть свои традиции Фото: герои публикации

- Я бы не сказала, что с ними сложно. Они хорошие, добрые. Учатся хорошо (по своей программе). В школе выступают - песни поют, танцуют. Любят рисовать. Дома помогают. Первых двух детей с ОВЗ, брата и сестру, нас попросили взять временно, их некуда было отправить на каникулах. Родители не интересовались ими. И остались они у нас навсегда. Потом еще мальчика предложили - очень хороший, хоть и с ОВЗ. Они такие же дети, - отмечает многодетная мама.

Когда в семье появились приемные дети, старший сын Гуляевых уже жил отдельно. А младшие отнеслись к появлению сестренок хорошо, сразу с ними сдружились.

- Я всегда говорю, что мы - одна семья. Конфликтов у них никогда не было. Между собой они ругаются, конечно, но это мелочи: что-то не поделят, вещь не туда положат и т. д. Как у всех, - рассказывает героиня.

Многие при усыновлении переживают по поводу генетики. Но это точно не про Юлию и Дмитрия.

- От ген никуда не денешься. Каждый приходит со своим характером. Но мои дети спокойные, адекватные. Я считаю, что их не только любить и жалеть надо, но и дружить с ними нужно. Ну а там и понимание будет, и открытость, - считает женщина.

Не слушать других

При оформлении документов на детей Гуляевы столкнулись лишь с одной проблемой - жилье.

- У нас была «двушка», пришлось расширяться. С доплатой купили четырехкомнатную квартиру, - вспоминает Юлия Викторовна. - А так, остальные документы - комиссии, характеристики и т. п. - собрали быстро.

Зачастую приемные родители сталкиваются с негативным мнением окружающих: мол, детей берут только из-за денег. Но и тут Гуляевы стали исключением.

- Лично мне никто из окружающих не говорил, что это все из-за денег. Средств нам хватало и раньше. А когда брали детей, я не знала, что и зарплату будут платить. Начальник опеки, Елена Ищенко, сразу сказала, чтобы мы не обращали внимания на разговоры со стороны, что берем детей из-за денег. Это говорит тот, кто никогда не воспитывал малышей из детского дома. И эти слова для меня как памятка, - говорит амурчанка.

Финансов семье хватает на все, они ни в чем не нуждаются. К тому же, есть еще хозяйство. И планы.

- Мы живем в четырехкомнатной квартире, места нам хватает. Выручает и свое хозяйство. В планах взять еще одного приемного ребенка, - делится Юлия Гуляева.

Гуляевы планируют взять еще ребенка Фото: герои публикации

Активисты и рукодельники

Семье всегда есть чем заняться, а у родителей даже остается свободное время, правда, только вечером. Тогда Юлия занимается рукоделием, болтает с детишками обо всем. На выходные ездят в деревню, катаются с горки, которую папа построил своими руками.

- Мы с детьми часто ведем разговоры о жизни. О прошлой, о настоящей, о будущей. Мы друг другу помогаем. Дети привыкают быстро, сразу называют нас «мама» и «папа», - поясняет Юлия Гуляева.

В свободное время дети тоже чем-то занимаются: кто спортом, кто творчеством. Тут и карате, и военно-патриотический кружок, и атлетика, и ментальная арифметика, а также стихи, рисунки, поделки. Гуляевы-младшие часто занимают призовые места в конкурсах, в их копилке - третье место в конкурсе «Спасибо, что мы живы». Ко Дню Победы нужно было снять видеопробег в военной форме.

Сама семья и вовсе вошла в книгу рекордов «Многодетная Россия». Издание Гуляевы должны получить совсем скоро.

Даже переходный возраст детей пережили спокойно, а у ребят с ОВЗ его как будто и нет, замечает Юлия. По ее мнению, главное - понимать детишек, слушать и слышать их. Сама она шутит, что уже стала психологом.

- Силы у меня еще есть, - замечает Юлия Викторовна. - Тут главное, чтобы нервы были крепкие. А они у меня стальные.

Приемной семье уже восемь лет. Все детские дни рождения они отмечают с конкурсами, призами и танцами.

«Нельзя подвести тех, кто голосовал»

На конкурс «Поступки и люди» семью номинировали сотрудники Белогорского центра содействия семейному устройству детей «Радуга».

- Юлия Викторовна и Дмитрий Александрович воспитывают в детях трудолюбие, ответственность за свои поступки. У каждого в семье свои обязанности. Девочки помогают маме, а мальчики – папины помощники. Они личным примером учат своих детей трудолюбию, доброте, сопереживанию, ответственности за порученное дело, культуре поведения, прививают им навыки самообслуживания, умение соблюдать и беречь семейные ценности. В семье царит атмосфера взаимопонимания, взаимоуважения и поддержки, - отметила педагог-психолог отделения по подготовке и сопровождению замещающих семей центра «Радуга» Наталья Соловьева.

Взять детей в семью была идея Свекрови и мужа Юлии Фото: герои публикации

Несмотря на то, что все члены семьи просили своих друзей отдать за них голос, победа стала нежданной. Сюрпризом оказалось и награждение – лично губернатором. Сейчас на семье лежит большая ответственность, ведь о Гуляевых узнало все Приамурье.

- Ответственность была и остается, - подмечает Юлия Викторовна. - Нельзя подводить людей, которые за нас голосовали. Особенно тех, кто нас знает. Хочу сказать большое спасибо организаторам за то, что обращают внимание на разные категории людей.

Очень благодарит Юлия Гуляева и своих кураторов - Наталью Соловьеву и Елену Ищенко. По словам женщины, специалисты всегда интересуются жизнью семьи, здоровьем и учебой детей, поддерживают их на каждом шагу.