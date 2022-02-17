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Общество17 февраля 2022 4:58

В Приамурье за миллион продают «Комсомолку» 1987 года

В свободных интернет-архивах издания не нашлось
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В селе Волково Благовещенского района продают выпуск «Комсомольской правды» за 1 ноября 1987 года. Объявление о продаже продавец разместил на одном из популярных сайтов объявлений.

В чем ценность издания, продавец не написал, как не оставил и подробного описания газеты. Найти издание в свободных интернет-архивах не удалось.

По фото видно, что в одной части газета порвана, и из-за этого часть напечатанного прочитать сложно. Весь остальной текст видно хорошо.

Коллекционеры и букинисты Благовещенска отметили, что ценность газет зависит от нескольких фактов: сохранность, название, содержание, а также количество сохранившихся экземпляров. Самыми дорогими и редкими считаются выпуски, которые не сохранились и в редакционных архивах.

Если в номере нет ничего важного, он плохо сохранился и не считается редким, то миллиона точно не стоит.

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