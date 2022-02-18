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Здоровье18 февраля 2022 0:40

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 февраля 2022: только у троих заболевших - пневмония

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 18 февраля 2022 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: правительство Амурской области

Фото: правительство Амурской области

За минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердили у 1 187 амурчан. По информации управления Роспотребнадзора, из них не привиты 843 человека. Темп прироста за последние сутки составил 1,6 %.

У 1184 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99%), у 3 – в виде пневмонии (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 73 567 случаев, показатель заболеваемости составляет 9409,40 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 708 150 человек, в том числе за последние сутки – 4 304.

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