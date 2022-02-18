Детям, заразившимся гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице, выплатили моральную компенсацию

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Благовещенский городской суд удовлетворил иски заместителя Генпрокурора РФ о выплате моральной компенсации семьям, где дети подхватили гепатит С в АОДКБ. Учреждение должно выплатить пострадавшим – а это родители 10 детей – моральную компенсацию в размере 700-800 тысяч рублей каждому.

Основанием для защиты прокуратурой интересов детей в суде послужило то, что многие из них переносили заболевание тяжело. У кого-то лечение было долгим и требовало много затрат.

- Эпидемиологическим расследованием управления Роспотребнадзора по Амурской области установлено, что ненадлежащее исполнение сотрудниками больницы своих обязанностей и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил привели к формированию в лечебном учреждении хронического очага с множественными случаями заболевания вирусным гепатитом С среди пациентов гематологического отделения, - говорят в прокуратуре.

Иски Генпрокуратуры удовлетворены. В пользу законных представителей 10 детей взыскали компенсацию. Общая её сумма составила больше 7 миллионов рублей.

Судебные решения вступили в законную силу, исполнены в полном объеме, отмечают в ведомстве. Прокуратура продолжает работать над защитой интересов других пострадавших.

Напомним, в период с 2009 по 2018 год в учреждении больше 100 детей заразились гепатитом С. Это произошло из-за халатности заместителя главного врача по лечебной работе, заведующих отделениями эпидемиологии и гематологии.

Персонал больницы использовал нестерильные медицинских перчатки при обработке катетеров для переливания крови, заглушки для них, а также нестерильные медицинские инструменты.