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В Свободном объявлен сбор помощи пожилым супругам, у которых в пожаре сгорел дом и все вещи. Сами пенсионеры не пострадали – во время ЧП пара находилась на лечении в ковидном госпитале. Само возгорание произошло вчера, 17 февраля.

Вместе с амурчанами живут их дочь и внук Данил. Им повезло: в ту злополучную ночь их не было дома – они были в гостях. Гореть дом начал около трех часов ночи. Это заметил друг Данила Алексей, который живет неподалеку, и вызвал пожарных.

Данил рассказывает, что у бабушки с дедушкой ничего не осталось – все поглотил огонь. Сгорела даже пристроенная к дому зимняя кухня. Пожар был настолько сильным, что тушили его долго – специалисты работали на месте до 11 часов утра.

- B пoжape пoгибли тpи нaшиx кoтa. Я oчeнь пepeживaю зa cocтoяниe дeдyшки и бaбyшки. Mы c мaмoй и пpoживaли вмecтe c ними, тaк кaк дeдyшкa нaш yжe мнoгo лeт пapaлизoвaн пocлe инcyльтa и ему нeoбxoдим пocтoянный пpиcмoтp и пoмoщь. Бaбyшкe yжe cooбщили o cлyчившeмcя, - рассказал Данил.

Для пострадавшей семьи объявили срочный сбор помощи. Ведь огонь уничтожил всё – вещи, мебель, бытовую технику, документы. Помочь амурчанам можно одеждой. У Дaнилa paзмep oдeжды - 42, oбyвь - 42, y мaмы paзмep oдeжды - 42, oбyвь - 37. У бaбyшки и дeдyшки paзмep oдeжды - 54, paзмep oбyви бaбyшки - 40.

Неравнодушные могут помочь семье и материально, переведя деньги по реквизитам ниже:

Карта Сбербанк привязана к номеру бaбyшки Eлeны Bлaдимиpoвны T.: 8-914-064-16-24.

Задать вопросы можно по телефону 8-914-583-11-32 - Данил.