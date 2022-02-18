В Приамурье с 21 февраля отменяются QR-коды

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Сегодня, 18 февраля, в Амурской области принято решение отменить QR-коды. Система перестанет действовать с понедельника, 21 февраля, сообщает региональное правительство.

Несмотря на то, что уровень заболеваемости стал значительно выше, специалисты решили отменить коды. По их словам, несмотря на то, что случаев заражения много, болезнь протекает, в основном, в легкой форме.

- Мы понимаем все неудобства, которые доставляет гражданам необходимость предъявлять QR-коды для посещения общественных мест. Это была вынужденная мера для недопущения распространения заболеваемости. Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и, в целом, болезнь протекает в легкой форме. По мнению профильных специалистов QR-коды можно отменять, - прокомментировал губернатор Василий Орлов. - В том случае, если ситуация потребует от нас решение, мы готовы вернуться к QR кодам.

На оперштабе также было озвучено, что по прогнозам, в ближайшее время заболеваемость будет снижаться.

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ с 21 февраля 2022 года на Госуслугах будут формироваться QR-коды по наличию положительного теста на наличие антител IgG.

- С учетом того, что 21 февраля вступают в силу новые правила чрезвычайно важно, чтобы все лаборатории на территории области, которые осуществляют диагностику, организовали доработку интеграции переноса данных и передачу результатов исследования на COVID-19, включая положительные результаты на наличие антител IgG к SARS-CoV-2, в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора для последующего размещения в личных кабинетах на Едином портале государственных услуг, - рассказала руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Главный санитарный врач области напомнила, что QR код будет выдаваться единоразово на полгода с даты обнаружения положительных антител.