Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 февраля 2022: подростков вакцинируют вторым компонентом

План по вакцинации не выполнил один район области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Благовещенске началась вакцинация подростков от коронавируса вторым компонентом препарата «Спутник М». Об этом рассказали на оперштабе, который прошел в пятницу, 18 февраля.

Первый запас вакцины для детей полностью израсходован, говорят в пресс-службе правительства. По данным на 18 февраля только Магдагачинский район не выполнил план вакцинации.

Сейчас в медицинских учреждениях Приамурья есть 124 680 доз вакцины четырех видов. Всего в регион поступило 635 450 доз препарата.