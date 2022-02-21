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Здоровье21 февраля 2022 0:20

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 февраля 2022: подростков вакцинируют вторым компонентом

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 21 февраля 2022 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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План по вакцинации не выполнил один район области

План по вакцинации не выполнил один район области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Благовещенске началась вакцинация подростков от коронавируса вторым компонентом препарата «Спутник М». Об этом рассказали на оперштабе, который прошел в пятницу, 18 февраля.

Первый запас вакцины для детей полностью израсходован, говорят в пресс-службе правительства. По данным на 18 февраля только Магдагачинский район не выполнил план вакцинации.

Сейчас в медицинских учреждениях Приамурья есть 124 680 доз вакцины четырех видов. Всего в регион поступило 635 450 доз препарата.

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