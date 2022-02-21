Родственники умершей в больнице женщины обвинили врачей в халатности

Счастливая семья попрощалась с бабушкой на прошлой неделе Фото: соцсети

На минувших выходных в социальных сетях появился пост амурчанки Надежды Рязанцевой. Девушка рассказала «КП», что 17 февраля в 20.00 в стенах амурской областной клинической больницы умерла ее бабушка, Соловьева Наталья Дмитриевна. У женщины был перитонит желчного пузыря и язва 12-перстной кишки. В заключении смерти указано: умерла от болезни. Но Надя уверена – из-за халатности врачей.

Первая операция у пенсионерки прошла в Тамбовке – там ей удалили желчный пузырь и ушили язву. В больнице она провела 14 дней, и с температурой женщину выписали. Но дома ей становилось только хуже.

- Через несколько дней мы повезли её в областную клиническую больницу, - вспоминает Надежда. - Там сказали, что в Тамбовке сделали операцию хорошо, но запустили лечение – образовалась спаечная болезнь тканей. Желудок сросся с тканями, и получалось так, что пища не усваивалась и не переваривалась.

После Наталье Соловьевой провели еще две операции с разницей в несколько дней, в том числе, сделали резекцию желудка – из-за осложнений она не могла ни в туалет сходить, ни поесть. Проведя операцию, врачи «отправили» женщину в медикаментозную кому - чтобы она легче перенесла послеоперационный период. В таком состоянии она пробыла около 20 дней.

- Но после этого медперсонал как будто опустил руки и перестал бороться дальше...После третьей операции из-за осложнений бабушка была лежачей, и сотрудники больницы отказывались её поднимать и садить. Она звонила нам каждый день, жалуясь на свое здоровье («плохо, меня морозит, ко мне никто не приходит, меня никто не поднимает, ем лёжа, меня тошнит»). Тем временем мы в панике звонили на пост и разговорили с медсестрой, чтобы та пошла и проверила всё ли в порядке. А медсестра, приходя к бабушке говорила: «Если ты еще раз позвонишь и пожалуешься своим родственникам, к тебе никто больше не придёт...». Мы не могли все это так оставить в покое, всячески просились поухаживать за ней .. Но нам говорили одно и тоже: «Нет, вас не пустят, ковид!!!», - рассказывает амурчанка.

То, что коронавирус – инфекция опасная, семья Натальи Соловьевой понимала прекрасно. Они и сами не хотели подвергать бабушку риску подхватить инфекцию. Но в конце тоннеля все же появился свет, когда на обращение в соцсетях ответил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что пустить в больницу родственников могут при условии отрицательного теста на коронавирус и без права выхода из отделения до конца лечения – это нужно решить с заведующим учреждения. И вроде бы все разрешается – осталось только сделать тест. Семья уже была готова хоть ночевать в коридорах больницы и самостоятельно ухаживать за родственницей, только бы знать, что с ней все хорошо. Но все оборвалось в один миг: бабушка умерла.

Губернатор Приамурья оперативно ответил на сообщение Фото: героиня публикации

Девушка уверена, что всему виной – халатное отношение врачей. Ее мысли подтверждают лишь пара последний несчастных событий: то пенсионерка выпала из окна (где, к слову, обвинили медбрата), то дедушка после инсульта, получивший ожог.

В пресс-службе минздрава нам заявили, что в больнице начато служебное расследование. В прокуратуре произошедшее пока не прокомментировали.