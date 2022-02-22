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Здоровье22 февраля 2022 2:38

В колледжах и вузах Амурской области продолжают действовать QR-коды

Ранее их отменили на территории региона с 21 февраля
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: правительство Амурской области

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье с 21 февраля отменили систему QR-кодов. Власти заявили, что люди болеют в более легкой форме, поэтому она больше не нужна. Но предупредили: в случае чего к кодам вернутся вновь.

При этом в вузах и ссузах региона система продолжает работать. Такое решение приняли из-за нестабильной эпидемиологической ситуациии. Поэтому ограничения в образовательных организациях остаются. Вероятно, изменения будут по решению ближайшего оперштаба.

- В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией ограничения в организациях профессионального образования пока остаются. Вопрос об их отмене будет вынесен на обсуждение участников оперативного штаба в областном правительстве, которое состоится 25 февраля, – рассказали в пресс-службе министерства образования области.

Поэтому пока система для студентов продолжает работать.

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