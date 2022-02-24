Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 февраля 2022: темпы вакцинации в регионе стали ниже

Фото: минздрав Амурской области

В амурской области снизились темпы вакцинации от коронавируса, сообщает региональное правительство. С 18 февраля полный курс прошли 943 жителя области. Министр здравоохранения Светлана Леонтьева отметила, что прививками охвачено 75,8% населения от плана. От совокупного взрослого населения процент охвата составляет 60,6%.

- В Октябрьском районе с прошлой пятницы вакцину получили 9 человек, в Прогрессе и Михайловском районе - 4 человека, в Тамбовском -1, в Константиновском ни одного. По ревакцинации низкие темпы в Тындинском, Шимановском и Мазановском районах. За три дня в области ревакцинировано 1794 человека, в общей сложности 97 810 человек, - рассказала глава амурского минздрава.

Что касается подростков, то первый компонент препарата «Спутник М» реализован на всех территориях. Началась вакцинация вторым компонентом. В общей сложности полный курс прошли 60 юных амурчан.

Сейчас в медорганизациях области имеется 122 375 доз вакцины четырех видов. Всего в регион поступило 638 450 доз вакцины от COVID-19.

Снижение темпов вакцинации специалисты связывают с распространением на территории области штамма «омикрон». В связи с высоким уровнем заболеваемости, потребность в вакцинации у многих жителей области возникнет не ранее, чем через 6 месяцев.