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Происшествия22 февраля 2022 8:37

В Благовещенске задержали полицейского, подозреваемого в присвоении денег во время составления протокола в нелегальном казино

Если его вина будет доказана, то сотрудника уволят из органов
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: архив

Фото: архив

В амурской столице задержали сотрудника полиции по подозрению сразу в двух уголовных преступлениях. Следственный комитет Приамурья отмечает, что он стал фигурантом по делам о присвоении денег и превышении должностных полномочий.

Задержанный - оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Благовещенский». Согласно материалам уголовного дела, 26 марта 2021 года он составлял протокол в нелегальном казино города. Во время документации он взял деньги, но не указал в официальных документах, что изъял их.

Сейчас полицейский задержан, а следователи устанавливают обстоятельства преступления. По факту незаконных игр расследуется уголовное дело.

Свою проверку начали и в Управлении МВД. Там сообщают, что если вина сотрудника будет доказана, то его уволят из органов по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности по закону.

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