Актеры - на экране и на сцене: жителей Благовещенска ждут новые фильмы и спектакли

В репертуаре есть спектакли на любой вкус, от бессмертной классики до современных остросоциальных постановок Фото: Амурский театр Драмы

Конец февраля в Благовещенске станет раем для киноманов и театралов. Талантливые актеры Приамурья и звезды Голливуда точно не дадут заскучать в выходные и по вечерам.

Отключаем телефоны

Отложите в сторону гаджеты, в гости зовет Амурский театр драмы. В репертуаре есть спектакли на любой вкус, от бессмертной классики до современных остросоциальных постановок.

♦ Хотите увидеть современную драму? «Ганди молчал по субботам» (16+) - для вас! Действие спектакля разворачивается в нашем времени. Герой - забытый всеми подросток, протестующий против фальши и притворства. Постановка расскажет о нем, а также о взрослении, отцах и детях, жажде справедливости, а еще - о простой семье, в которой отец решает уйти к другой женщине.

Спектакль, который рекомендуется к семейному просмотру, состоится 24 февраля в 18.00.

♦ Любителей от души посмеяться театр приглашает на спектакль «Тетки» (12+). Комедия в двух действиях рассказывает о событиях, которые произошли в старинном особняке в элитном центральном районе города. Дом достался двум сестрам пенсионного возраста от прадедушки. Но завладеть наследством хотят местные чиновники и родственники пожилых тетушек.

Узнать, на какие хитрости идет каждая из сторон, можно 25 февраля в 18.30.

♦ Амурских театралов ждет необычная премьера. На сцене поставят спектакль «Женить бы Бальзаминова!» (12+). Картины мещанской жизни созданы по трем пьесам драматурга Александра Островского: «Праздничный сон до обеда» (12+), «Свои собаки грызутся, чужие не приставай» (12+), «За чем пойдешь, то и найдешь» (12+). Зрителей ждет яркое, современное и совершенно новое прочтение старых сюжетов.

Оценить свежий взгляд на классику можно 26 февраля в 18.00.

♦ Волшебная сказка «Щелкунчик» (0+) придется по вкусу, в том числе, маленьким любителям театра. Это история для девочек, которые мечтают о прекрасном принце, и для мальчиков, которые хотят найти свою принцессу. И, конечно, для родителей, желающих вспомнить детство. «Щелкунчик» подарит ощущение праздника и позволит расстаться с зимой на приятной, звонкой ноте.

Окунуться в сказочную атмосферу можно 27 февраля в 12.00.

♦ Комедийное представление в двух действиях «Тартюф, или Обманщик» (16+) понравится людям, которые любят истории, полные лукавства. На сцене покажут, как непросто бывает искренности и простодушию доказать свою правоту, когда противниками становятся изворотливость, лукавство и подлость. Комедия заставит вдоволь посмеяться над персонажами, но затем еще и задуматься - нет ли поблизости какого-нибудь Тартюфа…

Спектакль покажут 28 февраля в 18.00.

♦ Детский спектакль для взрослых «Луноход» (12+) будет полезен для любого возраста. Зрителям придется погрузиться в историю, полную вопросов, на грани сна и яви. Придется спросить себя: что мы упускаем, когда взрослеем? Спектакль помогает взрослым увидеть себя в образах фантастических друзей мальчика, а юным театралам понять своих родителей, которые когда-то тоже были маленькими.

Окунуться в фантастический мир грез можно 3 марта в 18.00.

Киноманам посвящается

Кинотеатры Благовещенска ждут зрителей на премьеры. Найдутся фильмы на любой вкус.

♦ «Гонка со временем» (16+). Эми Карр во время утренней пробежки узнает, что ее сын оказался в эпицентре стрельбы. Фильм покажет, на что готова мать, чтобы спасти ребенка. Есть ли надежда в мире, где, казалось бы, неоткуда ждать помощи? Ведь даже власти и полиция оказались бессильны.

♦ «Жажда золота» (16+). Будущее. Люди вынуждены выживать в мире, где ресурсы уже на исходе. Два отчаянных попутчика отправляются на заброшенный прииск в пустыне, где есть огромные залежи золота. И пока один отправляется за техникой, второй караулит бесценную добычу. Но приближается буря, вокруг - дикие звери, а напарник никак не вернется. Что дороже, жизнь или золото?

♦ «Одиннадцать молчаливых мужчин» (12+). Так британские журналисты назвали команду московского «Динамо», которая приехала в Лондон в ноябре 1945 года. Спортивная драма рассказывает о легендарном поединке с английскими клубами и, конечно, о любви.

♦ «Однажды в пустыне» (12+). Сапер постоянно сражается со смертью один на один. Шаберову нравилось побеждать в этой схватке. Разминировать захваченную боевиками Пальмиру - вот он, пик карьеры! А еще именно в этой опасной пустыне живет девушка, которую герой когда-то спас и втайне мечтал увидеть снова…

♦ «Пиноккио. Правдивая история» (6+). Пиноккио, созданный плотником Джепетто, сбегает из дома гениального мастера. Деревянный мальчик хочет посмотреть мир и прибивается к бродячему цирку под руководством коварного дельца Моджафоко. Пиноккио делают гвоздем цирковой программы, и пока говорящая кукла собирает полные залы, Кот и Лиса обчищают дома горожан.

♦ «Пламенное сердце» (6+). С самого детства Джорджиа Нолан мечтала стать пожарным, как ее папа. Но закон не давал шанса осуществить желаемое. И вот в городе стали один за одним пропадать пожарные, а огонь начал сжигать дотла городские театры. Тогда Джорджиа поняла - это ее шанс. Только сначала ей придется переодеться в «Джо».

♦ «Мистер Нокаут» (6+). Фильм о жизни легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Картина рассказывает о детстве спортсмена в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, успехах и неудачах. Только преодолев свои страхи и слабости, можно одержать настоящую победу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чудеса своими руками

Амурская областная детская библиотека приглашает всех желающих на мастер-классы

Занятие по созданию народной куклы «Масленица» (6+) пройдет 26 февраля в 10.30 и 27 февраля в 10:30 и 11:30. В ходе мероприятия можно будет узнать, как отмечали праздник раньше, а также сделать своими руками символ уходящей зимы.

Научит делать кукол народный мастер Амурской области Оксана Викторовна Головачева. Для творчества предоставляются все необходимые материалы. Продолжительность занятия - 1 час. Стоимость - 400 рублей.

Амурская областная детская библиотека приглашает всех желающих на мастер-классы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Справки и запись по телефону 8-914-582-42-87 (WA). Принимаются коллективные заявки.

Еще библиотека зовет ребят на мастер-класс «Дактилоскопия» (6+) 27 февраля в 10.30. Юных экспериментаторов научат снимать отпечатки пальцев с разных поверхностей при помощи талька, грифельного порошка, йодной камеры и нингидрина. Дети познакомятся с идентификационными признаками папиллярных узоров и определят собственный тип узора на пальцах.

Продолжительность - полтора часа. Стоимость - 500 рублей.

Справки и запись по телефону 8-914-582-42-87 (WA).

Напомним, что при посещении библиотеки необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора: температурный контроль на входе, обработка рук, наличие маски.