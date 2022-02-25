Амурский закон о бездомных животных изменят

Оказавшиеся на улице собаки беспокоят, а порой и откровенно пугают амурчан Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление ветеринарии Амурской области совместно с региональным министерством сельского хозяйства готовит изменения в региональное законодательство. Власти затронут вопрос регулирования численности безнадзорных животных.

- Будут пересмотрены нормативы расчета безнадзорных животных. На сегодня федеральных методик нет, поэтому каждый субъект принимает решение исходя из местных особенностей и количества животных. За счет увеличения численности безнадзорных животных будут увеличены в три раза расценки на отлов, содержание, ветеринарные процедуры и транспортировку. Финансирование, соответственно, планируется увеличить на эти цели в три раза. Сегодня в бюджете заложено 15 млн рублей, нужно будет порядка 45 млн рублей, - заявил зампред правительства Амурской области - министр сельского хозяйства региона Олег Турков. - Предложения в скором времени внесут на рассмотрение депутатов Законодательного собрания области. Надеемся, что они будут поддержаны.

- Кроме этого, большое значение имеет работа по внесению изменений на федеральном уровне, свои предложения мы туда тоже направили, - добавил министр.

С другой стороны, председатель комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики Заксобрания Амурской области Андрей Рудь предложил предусмотреть грантовую поддержку зооволонтеров, которые оказывают большую помощь в содержании безнадзорных животных. А министерству образования и науки Приамурья посоветовали дополнить методические рекомендации по воспитательной работе в школах региона мероприятиями по гуманному отношению к животным.