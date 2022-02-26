Амурский минтранс сообщает, что делать тем, у кого куплены билеты в закрытые аэропорты России

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Амурский минтранс дает небольшую инструкцию жителям Приамурья о том, что делать, если на руках есть билеты в те аэропорты, которые сейчас закрыты.

По данным Росавиации, с 24 февраля временно не работают аэровокзалы в городах:

- Геленджик,

- Симферополь,

- Элиста,

- Анапа (Витязево),

- Краснодар (Пашковский),

- Брянск,

- Белгород,

- Курск (Восточный),

- Липецк,

- Воронеж (Чертовицкое),

- Ростов-на-Дону (Платов).

Остальные аэропорты, в том числе и международные, работают в штатном режиме.

Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Также Росавиация поручила полностью вернуть деньги за авиабилеты или предоставить возможность перебронировать их на другие даты или альтернативные маршруты.

- Перевозчики должны оформлять билеты на рейсы других авиакомпаний при наличии свободных мест с использованием механизма FIM (Flight Interruption Manifest — манифест прерванного полёта), - говорится в сообщении минтранса.

Фото: минтранс Амурской области

Пассажирам, у которых на руках есть билеты в закрытые аэропорты на период до 2 марта, нужно сразу обращаться сле напрямую в авиакомпанию через официальный сайт, в представительства авиакомпании или в офисы продаж, где был куплен билет. Дожидаться даты вылета не стоит, отмечают в ведомстве.

Пассажирам, чьи рейсы были отменены, рекомендуется следить за информацией об изменениях в расписании и о статусе рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, включая аккаунты в социальных сетях.

Также получить информацию можно по номеру 112, где работает горячая линия по этому вопросу.