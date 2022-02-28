Коронавирус в Приамурье, последние новости за неделю: темпы вакцинации продолжают снижаться

Фото: минздрав Амурской области

О снижении темпов вакцинации от коронавируса на заседании оперативного штаба рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева. Она отметила, что с нарастающим итогом в Приамурье полный курс вакцинации от COVID-19 прошло 76% населения от плана. От совокупного взрослого населения процент охвата составляет 60,8 %.

- В общей сложности за три дня полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 735 человек. На дому привито всего 58 человек, в общественных местах 124 человека. Такое снижение темпов объясняется тем, что мы снимали мобильные бригады с вакцинации и усиливали амбулаторное звено, - рассказала глава амурского минздрава Светлана Леонтьева. – Ревакцинацию за неделю прошли 1 268 амурчан, но пока мы не можем в полной мере развернуть эту кампанию. Количество переболевших не дает нам это сделать.

По последним данным в наличии в медорганизациях области 120 862 дозы вакцины четырех видов. Всего в регион поступило 638 450 доз вакцины от COVID-19.

В Приамурье продолжается вакцинация подростков от 12 до 17 лет вторым компонентом вакцины «Спутник М». Полный курс прошли 232 ребенка из 720.