«Нет состава преступления»: как доказать жестокое обращение с животным?

Иногда нужно не защищаться от собак, а иногда – защищать их самих Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Истории с причинением вреда и страданий животному по-настоящему леденят душу. В голове не укладывается, как же можно обидеть беззащитную собаку или кошку? Наверное, ответ на этот вопрос нам не найти.

Журналист «Комсомолки» попытался разобраться, что же делать, если стал свидетелем жестокого обращения с животным, и самое главное - действительно ли полиция не всегда может вмешаться?

Побитый Бонди

В начале февраля Амурскую область облетела пугающая история издевательства над собакой.

Жительница Прогресса связалась с амурскими зооволонтерами и рассказала, что стала свидетелем жестокого обращения с животным - щенком по кличке Бонди. По ее словам, над псом издевались хозяева, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Якобы сначала щенка скинули с третьего этажа, затем принесли обратно, связали скотчем и избили пассатижами по голове. Тогда животное отвезли в ветеринарную клинику.

- Щеночку Бонди не больше полугода, судя по травмам, он жил в постоянных муках и его постоянно били. На осмотре обнаружили: переломов нет, синяки на голове, болезненность в позвоночнике и в районе ребер, на задних лапах болезненность, одна лапа подтянута, не достает до пола и заваливается набок, - писали зоозащитники после осмотра ветврача.

Они написали обращение в полицию. Однако, как рассказали волонтеры, полицейские не увидели ничего страшного в издевательстве над собакой и сослались на отсутствие состава преступления.

Вызванный резонанс в обществе привлек прокуратуру Амурской области. Там сообщили, что в Райчихинске организовали проверку, во время которой дадут оценку работе местной полиции. А по делу жестокого обращения с собакой в ведомстве признали, что в собранных материалах имеются достаточные признаки преступления. Прокуратура Райчихинска потребовала возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства произошедшего.

Сейчас малышу Бонди намного лучше, он поправляется. Волонтеры пытаются найти ему дом или передержку.

«На мясо отдам»

С похожей ситуацией столкнулись и жители Благовещенска. Владимир и Оксана Метелины стали свидетелями жестокого обращения с животным в своем доме. Супружеская пара проживает в общежитии.

- В начале этажа проживало несколько парней. Недавно они завели собаку породы хаски. Щенок у них был достаточно крупный, месяца три или четыре. С тех пор постоянный вой стоял, собака скулила, когда хозяева куда-то уходили. Но у нас на этаже к этому относились с пониманием.

Скандалы начались, когда соседи услышали, как собаку бьют. Оксана и Владимир рассказали, что молодые парни свои издевательства над псом назвали воспитанием.

- Несколько раз слышали, как собаку бьют, каждый раз она скулила, а кто-то из хозяев кричал на нее в это время. Однажды у себя на кухне я услышала: «Еще раз так сделаешь, я тебя на мясо отдам!» Как мы поняли, пес гадил под дверью. Хотя, что удивительного, если он весь день один сидит? Маленький щенок, еще и такой породы! - возмутился Владимир.

Мужчина дополнил, что бороться с жестокими хозяевами они решили всем этажом. Соседи собрались и пошли разговаривать с молодыми парнями. По словам Оксаны, через неделю издевательства повторились. Тогда нерадивым жильцам пригрозили полицией.

- Сказали, что слышим, как бьют собаку, думаем, что скоро забьют до смерти. Только нам сказали, что нужны доказательства. Просто со слов никто не приедет.

Через неделю несчастного хаски уже никто не видел. Оксана и Владимир предполагают, что парням надоела их игрушка и они отвезли его в приют.

Что же делать?

Мы обратились в УМВД по Амурской области, чтобы понять, какую ошибку совершили амурчане и как правильно нужно действовать, если стал свидетелем жестокого обращения с животным.

- Если гражданин стал свидетелем жестокого обращения с животным, ему необходимо сообщить об этом в полицию по номеру 02 (102 с мобильного) или 112. Заявление можно принести лично, передать через кого-нибудь, направить по почте. Кроме того, у граждан есть возможность сообщить о происшествии посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет через сайт УМВД России по Амурской области, - рассказали в ведомстве.

Сообщение о преступлении не должно быть анонимным, в нем должны содержаться сведения о заявителе. В таком случае заявление обязан принять любой сотрудник полиции. Также нужно будет указать фамилию, имя и отчество того, кто причинил вред животному, а также подробно описать его приметы.

Оперативность реагирования на сообщения не связана с тем, по какому телефону обратились в орган внутренних дел.

- Сообщение о происшествии именно в дежурную часть позволит сотрудникам органов внутренних дел наиболее профессионально оценить случившееся, организовать выезд на место происшествия и проконтролировать результаты работы полицейских, - дополнили в УМВД по Амурской области.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным и решили обратиться в полицию, важно помнить, что необходимо сохранить место происшествия до прибытия сотрудников полиции в том виде, в каком оно осталось после совершения преступления. Даже если оно выглядит неприглядно. Не следует трогать следы, оставленные преступниками. Также не нужно нарушать первичную обстановку места происшествия. По возможности снимите происходящее на видео.

А что говорит юрист?

С вопросом о том, почему полиция может отказаться возбуждать уголовное дело, мы обратились к юристу Руслану Фирюлину.

- Во-первых, важно помнить, что животное считается имуществом. Во-вторых, если сотруднику полиции написали заявление о том, что происходит жесткое обращение с животными, он должен зафиксировать четыре составляющие - объект, субъект, объективная сторона и субъективная сторона. Если не будет доказательной базы о том, что над животным издевались, возбуждать уголовное дело не будут. Нужно установить лицо, совершившее преступление, - прокомментировал юрист.

Руслан дополнил, что случай жестокого обращения с животным важно снять на видео. В кадр должны попасть как видеофиксация увечий, так и лицо злоумышленника.

КОНКРЕТНО

Что считается жестокостью?

В пресс-службе управления МВД по Амурской области пояснили:

- Под жестоким обращением с животными понимается причинение им боли, физических страданий в результате систематического избиения, оставления без пищи и воды на длительное время, а также использования для ненаучных опытов, причинения неоправданных страданий при научных опытах, мучительного способа умерщвления. Сюда же относятся использование животных в различных схватках, натравливание их друг на друга, охота негуманными способами.

Последствия таких действий - увечье или смерть животных. Наказание за издевательства над животными предусмотрено статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»

Жестокое обращение с животными наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. Также в виде наказания могут выступить обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. В иных случаях может грозить ограничение свободы на срок до шести месяцев, одного года, либо на срок до трех лет.