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Происшествия28 февраля 2022 2:30

В Свободном 9-летнего ребенка покусала собака, пока он был на прогулке

Животное отогнал мужчина
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Ребенок сильно испугался

Ребенок сильно испугался

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередное происшествие с бездомной собакой произошло в Приамурье. На этот раз жертвой стал 9-летний житель Свободного. Пока он гулял в парке с одноклассником, на него накинулся безнадзорный пес.

Инцидент произошел вчера, 27 февраля, примерно в 17.10 на детской площадке «Топольки» на улице Октябрьской. Мама мальчика рассказала, что на ребенка напал крупный пес черного окраса. Животное отогнать помог неизвестный мужчина.

- Он гулял с одноклассником в парке «Топольки». С его слов, собака сначала себя вела себя спокойно, без какого-либо проявления агрессии, потом резко накинулась на него, кусала за ноги и ботинки, он начал кричать. Увидев происходящее и услышав крики, какой-то мужчина отогнал животное, - рассказали в паблике @svbnews.

Школьник сильно напугался, домой он прибежал испуганным.

- Сын прибежал домой, был очень напуган, плакал. Мы обработали места укусов, верхняя часть кожи была повреждена, видны следы зубов. Съездили в больницу, ему ещё раз обработали и поставили прививку от бешенства, - рассказала мама мальчика.

Женщина также опубликовала медицинские документы, подтверждающие нападение. Люди же стали вспоминать, где еще происходили подобные инциденты.

Фото: @svbnews

Фото: @svbnews

Фото: @svbnews

Фото: @svbnews

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