«Что нам стоит блин испечь?»: во сколько обойдутся ингредиенты для главного блюда к Масленице

Ну, как на этой неделе без настоящего русского лакомства! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Началась масленичная неделя, каждый день которой можно и нужно лакомиться блинами. Но не ударит ли традиционное блюдо по карману? Найти ответ на этот вопрос решила «Комсомольская правда - Благовещенск».

Для расчетов мы взяли классический рецепт русских блинов на молоке. Согласно ему, чтобы накормить всю семью, потребуются: пшеничная мука - 400 граммов; сахар - 50 граммов; куриные яйца - 5 штук; молоко - 1 л; растительное масло - 40 граммов. Еще пригодятся сода и соль, но так мало, что в расчетах мы их не учитывали.

Дальше идем по магазинам. Мы старались выбирать средние по цене продукты. Так, мука нам обошлась в 69,99 рубля за килограмм, яйца - 89,99 рубля за десяток, сахар - 63,99 рубля за килограмм. Литр молока мы нашли за 78,99 рубля, а литр растительного масла - за 124,98 рубля.

Путем простых расчетов выясняем, сколько же будут стоить блинчики по нашему рецепту. Он рассчитан на 20 блинов - чтобы настряпать их, нужно будет потратить всего 159,9 рубля. Себестоимость одного блинчика - 7,9 рубля. А экономный, однако ж, праздничный стол получается!