Встречаем весну: в Благовещенске началась масленичная неделя

Уход зимы отпразднуют громкими гуляньями в разных районах Благовещенска Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот понедельник, 28 февраля, началась Масленица. Уход зимы отпразднуют громкими гуляньями в разных районах Благовещенска. В городе пройдет сразу несколько мероприятий для желающих встретить весну с блинами и хороводами.

Праздник под крышей

Амурский областной краеведческий музей приглашает на празднование «Широкой Масленицы» (6+).

Участников мероприятия ждут масленичные забавы, народные игры и развлечения. Гости музея познакомятся с историей появления народного праздника Масленицы. Кроме того, участникам расскажут про традиции и обряды праздничной недели.

Празднование широкой Масленицы продлится до 6 марта. Стоимость билета - 300 руб. Предварительная запись организованных групп по телефону - 77-53-83.

Отличная новость еще и в том, что QR-коды больше не нужны, посетить музей могут все без исключения! Единственное требование - масочный режим сохраняется.

Библиотека имени Б. Машука приглашает всех желающих на мастер-класс по созданию народной куклы «Метлушка» (6+). Он пройдет 7 марта в 12.00.

Метлушка - не обычная кукла. Она станет настоящей домашней помощницей. Наши предки верили, что эта куколка выметает из дома ссоры, горести и беды. Взамен же приносит в семью здоровье, достаток и гармонию.

Мастер-класс проведет народный мастер Амурской области Оксана Викторовна Головачева.

С собой обязательно нужно принести небольшой пучок березовых веток. Остальные материалы предоставят на месте.

Продолжительность занятия - 1 час. Стоимость - 400 рублей. Задать вопрос и записаться на мероприятие можно по телефону 8-914-582-42-87 (WA). Количество мест ограничено. Принимаются коллективные заявки.

Праздник во дворе

Уличные гулянья тоже запланированы. Праздник «Гуляй, Масленица!» (6+) с участием коллектива ансамбля русской песни «Смородина» пройдет 6 марта в 11.00 в районе КПП. Гостей мероприятия порадуют театрализованной программой, куда войдут спортивные игры, хороводные конкурсы, а также викторины о Масленице.

Конкурсная программа «Блинное царство» (6+) состоится также 6 марта в 12.00 на территории возле ДК села Белогорье. Организаторы предлагают поучаствовать в серии конкурсов с блинами. Принять участие могут все желающие!

А в Моховой Пади 6 марта организуют народные гулянья «Масленица на дворе!» (6+). В 14.00 участники смогут посмотреть театрализованную программу, а также закружиться в веселом хороводе и покататься на лошадях.

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Любимым женщинам

Делаем подарки мамам, бабушкам и сестрам

Кроме Масленицы, Благовещенск готовится к Международному женскому дню. К 8 Марта проведут концерты и мастер-классы, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Концерт «Весна в природе и в душе» (12+) состоится 5 марта в 13.00. Он пройдет в библиотеке имени Б. Машука на улице Институтской, 10/1. Мероприятие посвящено всем женщинам нашего города. Трогательные песни мамам, бабушкам и сестренкам подарят юные участники творческого коллектива «Фантазеры». В программе есть и веселые танцы, и сценки, и стихотворения.

В воскресенье, 6 марта, библиотека имени Б. Машука приглашает на литературно-музыкальную композицию «Цветы умеют говорить» (6+). Праздничное мероприятие начнется в 15.00. Для читателей библиотеки выступят бард Александр Бобошко с супругой Еленой. Они исполнят песни и стихи о весне, любви, женщинах и цветах.

Чтобы сделать любимым мамам и бабушкам красивые подарки, в библиотеках пройдет ряд мастер-классов. Так, 5 марта в 14.00 начнется занятие «Цветы для мамы!» (6+) в библиотеке села Плодопитомник. Ребята составят букетики из самых незатейливых материалов - клея, цветной бумаги и картона.

А сделать оригинальный букет цветов из помпонов дети смогут в рамках мастер-класса «Букет для мамы» (6+), который проведут 5 марта в 15.00 в библиотеке «Дом семьи», ул. Пионерская, 157.

Библиотека имени Б. Машука зовет детей и молодых людей на игровой мастер-класс «Весна пришла…» (6+). 6 марта в 15.00 участники изготовят несколько видов и форм натурального мыла, украсят и оформят его в праздничном стиле, чтобы преподнести в подарок.

На следующий день, 7 марта, в 13.00 Амурская областная детская библиотека зовет на мастер-класс по войлоковалянию «Подарок для самых любимых» (6+). Участники своими руками сделают украшение из войлока в подарок для мамы, бабушки или сестры. Стоимость - 500 рублей. Задать вопрос и записаться на занятие можно по телефону 8-914-582-42-87 (WA).

При посещении библиотек Благовещенска сохраняются требования соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. На входе у посетителей проверят температуру. Также необходимо будет обработать руки антисептиком и взять с собой маску.

ПОСМОТРИ!

Театральные представления

Праздничная неделя - повод отвлечься от житейских проблем. Спектакли в Амурском областном театре драмы помогут отбросить все житейские проблемы и посвятить вечер искусству.

Для взрослых

В пятницу, 4 марта, на сцене драматического театра покажут «Преступление и наказание» (12+). Инсценировка романа Ф. М. Достоевского в двух действиях демонстрирует новое сценическое прочтение истории человека, который совершил преступление. Вместе с Родионом Раскольниковым зритель пройдет путь нравственных исканий и получит возможность испытать самые противоречивые чувства и эмоции.

Спектакль начнется в 18.30.

«Жениха вызывали?» (12+), задает вопрос лирическая комедия в двух действиях. История рассказывает о двух одиноких женщинах - родных сестрах, которые живут в провинциальном городке. Однажды одна из них решает устроить личную жизнь младшей сестре и обращается в брачное агентство.

Посмотреть, что из этого вышло, можно 5 марта в 18.00.

«Евгений Онегин» (12+), любимая всеми классика в новом прочтении. Амурский театр драмы продемонстрирует на сцене масштабный спектакль, в котором зритель сможет насладиться не только историей и игрой актеров, но и нарядами былой эпохи, а также декорациями. Актеры играют на нескольких ярусах «лабиринта», который превращается то в дом Лариных, то в место дуэли Онегина и Ленского.

Кроме того, в спектакле звучат романсы, исполняемые под звуки аккордеона.

Посмотреть бессмертную классику можно будет 6 марта в 18.00.

Праздничная неделя - повод отвлечься от житейских проблем Фото: Амурский областной театр Драмы

Для самых маленьких

Амурский областной театр кукол позаботился о досуге маленьких театралов. На этой неделе детей зовут на два спектакля.

«Девочка со спичками» (6+) - пронзительная история про маленькую девочку, которая продавала прохожим спички на улице. В последний день старого года у нее не купили ни одной… Вместо того чтобы вернуться домой, где ждет злой отец, она садится на снег и начинает одну за другой сжигать все непроданные спички…

Спектакль состоится 6 марта в 13.00.

Для малышей подготовили спектакль «Три поросенка» (0+). Между прочим, это одна из самых популярных сказок в мире! История научит юных зрителей трудолюбию и ответственности и, конечно, покажет, что не надо бояться волка, если рядом есть надежный друг!

А посмотреть сказку можно 6 марта в 11.00 и в 15.00.