В Приамурье задержали мужчин, подозреваемых в убийстве человека

Раньше амурчан уже судили за другие преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области полицейские задержали двоих мужчин. Они подозреваются умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. по информации регионального УМВД, преступление произошло 1 марта в селе Марково Благовещенского района.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ночью. Житель села рассказал, что в квартире дома по ул. Набережная возможно совершено преступление. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В квартире они нашли тело мужчины, 1982 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к этому могут быть причастны двое ранее судимых местных жителей, 1976 и 1988 годов рождения. По информации амурского СК, они привлекались за кражу и другие преступления. При силовой поддержки СОБР регионального Управления Росгвардии злоумышленников задержали. Они не стали отрицать причастность к произошедшему. Следователем СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело, задержанные находятся в ИВС. В суд направлено ходатайство о заключении мужчин под стражу. Остальные подробности выясняют специалисты.