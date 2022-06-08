В мире бурятской культуры: благовещенцев зовут попробовать буузы и байкальский чай

У жителей Амурской области есть уникальная возможность поближе познакомиться с изобразительным и декоративно-прикладным искусством Бурятии Фото: Амурский областной краеведческий музей

На этой неделе жители столицы Приамурья смогут познакомиться с этнической палитрой Забайкалья через экспозицию и попробовать блюда бурятской кухни. И всё это под национальную музыку!

Народ Бурятии

В Благовещенске открылась уникальная выставка «Искусство Бурятии» (6+). Событие приурочено к XII Международному фестивалю «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». В рамках экспозиции покажут творчество бурятских художников ХХ - начала XXI века.

Амурчане смогут увидеть более 80 произведений, в которых гармонично сочетаются высокий профессионализм с традиционным пониманием и видением сути явлений окружающего мира. Экспозиция включает в себя работы разных видов изобразительного искусства, выполненных выдающимися художниками: Д.-Н. Д. Дугаровым, А. В. Казанским, Г. Г. Васильевым, А. Н. Сахаровской, А. О. Цыбиковой.

Открытие выставки состоялось 3 июня. Первой с приветственным словом к организаторам и посетителям обратилась министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова.

- Очень приятно, что данный регион у нас в этом году гость XII Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Я думаю, что мы наладим тесные связи в культуре, чтобы дальше радовать наших посетителей своими коллекциями. Жители Амурской области с удовольствием посетят эту выставку, где познакомятся с колоритом Бурятии и узнают для себя что-то новое.

Директор Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова тоже прокомментировала знаменательное событие:

- Экспозиция масштабная, она отражает не только особенности самобытной бурятской культуры, но и разные направления художественного искусства. Здесь и графика, и живопись, красивые панно из конского волоса, обработка дерева, металла. Экспозиция очень разноплановая и дает представление в целом о культуре Бурятии.

Прочным фундаментом для формирования современного бурятского изобразительного искусства стало творчество известных мастеров, которые работают в реалиях сегодняшнего времени: Б. Д. и З. Б. Доржиевых, Ч. Б. Шенхорова, Б. Э. Лыксокова, А. С. Дугаровой и других. Оно отражает творческие замыслы и поиски новых решений, воплощенных в живописи, графике, скульптуре. И у жителей Амурской области есть уникальная возможность поближе познакомиться с изобразительным и декоративно-прикладным искусством Бурятии.

Экспозиция проходит в Выставочном зале Благовещенска до 7 августа.

Амурчане смогут увидеть более 80 произведений, в которых гармонично сочетаются высокий профессионализм с традиционным пониманием Фото: Амурский областной краеведческий музей

Пейзажи Забайкалья

Примечательно, что в рамках выставки «Искусство Бурятии» также пройдет ряд интересных мероприятий, среди которых - всевозможные мастер-классы и дегустация блюд национальной кухни, включая байкальский чай сагаан-дали и буузы!

В частности, амурчан зовут на мастер-класс «Забайкальский пейзаж» (12+). На занятии амурчане обучатся последовательности в выполнении работы масляными красками, узнают, как правильно переносить на холст желаемое изображение, а также познакомятся с творчеством известных художников-пейзажистов Забайкалья. Мастер-класс пройдёт в Выставочном зале Благовещенска 10 и 17 июня. Билеты - от 700 рублей.

А 11 июня в 14.00 можно присоединиться к мероприятию «Поэзия Бурятии» (12+), тоже в Выставочном зале. Организация проводит его совместно с областной научной библиотекой им. Н. Н. Муравьева-Амурского. Билеты - от 200 рублей.

Лилия ФОМИНА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Танцевальный бум

В эти выходные состоится отчетный концерт школы танца «Стрекоза». Благовещенцев приглашают получить заряд бодрости и доброе настроение. Вот такая она - сила танца!

На концерте «Шестнадцать. За мечтой» (0+) жители Приамурья увидят лучшие танцевальные номера, подготовленные учениками школы. Ребятам от 5 до 18 лет. В концертной программе будут представлены любимые зрителями танцевальные постановки, а также новые яркие миниатюры.

Школа танца «Стрекоза» - лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Самобытность, профессионализм, чувство стиля - таким критериям, по словам организаторов, соответствуют ученики школы. Художественный руководитель - Наталья Лысенко.

Концерт пройдет 11 июня в областном Доме народного творчества. Стоимость билета - 500 рублей. Начало в 16.00.

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Все в театр!

Пообщаться с русалкой, поглядеть на ведьм да на космическом корабле побывать - всё это возможно для горожан в эти выходные. Спасибо театру за возможность окунуться в атмосферу другого мира. Да, да! На этой неделе в Благовещенске пройдут несколько интереснейших спектаклей.

Ведьмы, русалки и Мцыри

В Благовещенске начался фестиваль «Территория детства» - это первый и единственный дальневосточный театральный фестиваль для детей и о детях. В столицу Амурской области приехали 14 театров из Якутска, Читы, Тынды, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Находки, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска - со своими лучшими постановками для юных горожан 5 - 15 лет.

Организаторы - Амурский областной театр драмы, Амурский областной театр кукол и общественная организация Амурский областной Союз женщин.

В рамках фестиваля все желающие смогут посмотреть несколько спектаклей. Например, постановка «Остров. Пересказ» (12+) по произведению Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ». Увидеть своими глазами легендарное приключение можно 10 июня в Амурском областном театре кукол в 15:00. Билеты - от 400 рублей.

Или можно посетить спектакль «СонЛандия» (0+), который предназначен для самых маленьких зрителей. Это настоящий театр для малышей в возрасте от 3 до 7 лет, где дети не просто смотрят представление, а непосредственно участвуют в нем, что позволяет развить в малыше его способности. Постановка пройдет 11 июня в Амурском областном театре кукол. Билеты - от 400 рублей.

Также зрителям предлагается побывать на представлении Камчатского краевого театра кукол «Сказка про ненастоящую птицу» (6+). Спектакль - инициация маленькой птички канарейки из наивного ребенка в настоящую птицу… Насладиться этим зрелищем можно 12 июня в Амурском областном театре кукол в 11:00. Билеты - от 400 рублей.

Дивные сны

Но это еще не все! Жителей города также приглашают познакомиться с фантастической историей про маленького мальчика, которую написал драматург Евгений Ионов.

Спектакль «Луноход» (12+) - это семейная постановка, которую рекомендуется смотреть взрослым и детям: каждый обязательно найдет в повествовании что-то ценное для себя.

«В просторах космоса движется космический корабль. Его конечная остановка - темная сторона Луны. В корабле два космонавта - Пык и Мык. Они приближаются к Луне. Совсем скоро подлетят к назначенному месту…» Такими словами начинается произведение.

В основе спектакля лежат вопросы: сон ребенка - это мечты или другая реальность, забытая со временем всеми взрослыми? Можно ли нарушать инструкции, если от этого зависит жизнь товарища? Какими видит своих родителей во сне главный герой?

И каждый зритель самостоятельно на них ответит.

Посмотреть спектакль можно до 12 июня в Амурском областном театре драмы. Билеты - от 350 рублей.