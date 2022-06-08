В Благовещенске спасателям пришлось вытаскивать из ливневки застрявшего ребенка

Фото: скриншот, Амурский центр ГЗ и ПБ

Игра ребенка в Благовещенке закончились вызовом спасателей. Ребенок провалился в ливневку, и сам выбраться не смог. Пришлось звонить специалистам.

Все случилось 7 июня. Подросток провалился ногой в водоприемную решетку. По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, это произошло во дворе в районе пересечения улиц Шевченко и Ломоносова. Мальчику пытались помочь народными методами и даже использовали подсолнечное масло, но безуспешно.

Тогда очевидцы вызвали на место спасателей. Те с помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали прутья решетки и освободили ребенка. Он отделался легким испугом и отправился домой.