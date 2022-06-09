Из подъезда - в море: когда ливневки Благовещенска начнут справляться с дождями?

Один дождь - и по улицам уже нужно плыть Фото: администрация Благовещенска

Наступило тепло, а вместе с ним пришли дожди. В Благовещенске результатом осадков стали затопленные улицы и дворы. Как обычно, пострадал микрорайон. И это притом, что два года назад мэрия обещала модернизировать ливневки, чтобы не повторить прошлый печальный опыт…

Что сделали с тех пор и когда горожане избавятся от озер на улицах амурской столицы, разбиралась «Комсомолка».

На сушу - по забору

Первые дожди прошли в конце мая и оставили после себя «след» в виде затопленных дорог в микрорайоне Благовещенска. Так, сразу же стали поступать жалобы на улицу Дьяченко - там горожанам снова пришлось «плавать».

- Для чего тратили деньги на ливневки? - задается вопросом водитель Виктор. - Прошел небольшой дождь, и Дьяченко ушла под воду, а ливневка вместе с ней - не справилась…

Комичной ситуация стала на Игнатьевском шоссе. Возле остановки в районе дома № 11 здесь образовалась огромная лужа, и горожане перебирались на сушу по забору.

Жалобы на подтопления поступали из разных районов города - проехать по улице Европейской для выхода на Новотроицкое шоссе было невозможно: грунтовая дорога покрылась мелкими ямами и лужами. Похожая ситуация образовалась на Шафира: из-за размытой дороги короткий путь водители могли преодолеть не за 10 минут, как обычно, а за полчаса.

На Красноармейской разлились две огромные лужи. Машины или пытались объехать их по обочине, или окунались в грязную воду практически по окна.

Предстоит большая работа

На Игнатьевское шоссе в тот же день по рабочим вопросам выехал мэр города Олег Имамеев. Заодно градоначальник обсудил и проблему затопления.

Олег Гатауллович рассказал, что работы по ремонту ливневок в микрорайоне на Дьяченко, Василенко и Игнатьевском шоссе уже идут:

- Решить полностью вопрос подтопления микрорайона можно только после комплекса работ по ремонту и строительству участков ливневой канализации и полной очистке закрытого и открытого русла Бурхановки. Это очень затратные мероприятия. Поэтому будем искать источники финансирования и продолжать начатую работу по прочистке русла Бурхановки.

Ранее Олег Имамеев сообщал, что на эти цели планировалось добиться финансирования с помощью министерства природных ресурсов Приамурья. От этого зависит многое, и мэрия продолжает работу в этом направлении.

- Те подтопления, которые происходят на ремонтируемых участках, связаны с отсутствием поперечников и дождеприемников. Сами работы по магистрали выполнены, осталось их только завершить. Дал поручение, чтобы в течение двух недель этот вопрос отработали, не дожидаясь окончательного ремонта всей дороги, чтобы выполнили мероприятия по устройству дождеприемников для сбора воды и ее отвода, - сообщил 3 июня Олег Имамеев.

Миллиарды за ливневки

Схема модернизации ливневой канализации в Благовещенске была создана в 2020 году. В этом документе обозначили мероприятия, которые нужно провести для решения проблемы. Стоимость у них немаленькая - два года назад работы оценивались в 5 млрд рублей.

- Это не только ремонт магистралей, но и строительство насосных станций, создание локальных очистительных сетей. В прошлом году получили первый этап финансирования, порядка 170 миллионов рублей, эти деньги как раз пошли на очистку ливневок. Плотно поработали в микрорайоне и немного в центральной части города, - подчеркнул Олег Имамеев.

В этом году власти планируют чистить ливневки по улицам Пушкина, Высокой, Тенистой (ее топит в районе улиц 50 лет Октября и Пионерской).

- Не забываем и про отдаленные районы - Пятая стройка, Верхнеблаговещенское, но там есть свои проблемы. Все работы будут идти постепенно, по мере получения финансирования.

Администрация на словах сделала много работы и даже потратила много денег. К сожалению, позитивных результатов пока не видно.

Когда приведут в порядок Бурхановку, от которой зависит многое, неизвестно уже много лет, от чиновников слышны лишь обещания и проекты.

С ливневками тоже не все гладко. Миллионы были потрачены на их прочистку в микрорайоне - а жители продолжают терять номера от машин в огромных лужах, перебираться через них по заборам и чуть ли не плыть до сухих участков дорог. И сколько так будет продолжаться, сказать сложно.

КОНКРЕТНО

Работа кипит

Мэрия Благовещенска сообщила, что коммунальщики полностью готовы в случае необходимости ликвидировать последствия дождей. Специалисты будут чистить ливневки и откачивать воду.

Уже убрали мусор на Амурской и в переулке Святителя Иннокентия. Стали чище дороги:

• Тенистая от дома 103 до Калинина,

• 50 лет Октября от дома 143 до Тополиной,

• Калинина от Краснофлотской до кольцевой развязки,

• Б. Хмельницкого от Ленина до Октябрьской,

• площадь Победы,

• Ленина от Мухина до Первомайской,

• Пушкина от Ленина до Амурской,

• 50 лет Октября от Ленина до Конной,

• Зейская от Мухина до Первомайской,

• 50 лет Октября - Вокзальная.

Кюветы прочистили на улице Артиллерийской, 67, на Солнечной. В начале месяца рабочие откачали дождевую воду на перекрестках:

• Ленина - Нагорная,

• Ленина - Загородная,

• Ленина - Железнодорожная,

• Октябрьская - Шевченко,

• Горького - Шевченко,

• Островского - Пионерская,

• Шимановского - Раздольная,

• Пионерская - Кольцевая,

• на улицах Гражданской, Артиллерийской, Новотроицком шоссе, на 50 лет Октября, на Театральной.

Сейчас работы продолжаются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Могилы под водой

В Благовещенске от дождей пострадали не только дороги и дворы, но и кладбище, расположенное на 17-м километре Новотроицкого шоссе. Кадры с места захоронений прислали в редакцию «Комсомолки» возмущенные читатели. Под воду ушли несколько могил.

О том, что творится на кладбище, рассказала благовещенка Мария. В декабре женщина похоронила бабушку и свекровь, и теперь регулярно посещает их могилы, чтобы следить за состоянием захоронений. Но в субботу, 4 июня, в соцсетях горожанка увидела новости о том, что 14-й участок кладбища затоплен, и решила лично проверить информацию. К ее сожалению, все оказалось правдой: два ряда могил полностью ушли под воду.

- Как это спасать? Выходные, люди приехали на кладбище. Все возмущаются и думают, что дело в прошедшем дожде. Но, по-моему, дело в системе расположения могил. К тем, что повыше, вода не добралась, но остальные ушли под воду. Такое чувство, будто здесь должна быть канава. Говорят, что будут подсыпать, только что там подсыпать? Надо дождаться, пока вода хотя бы уйдет. У людей нет ничего: просто яма и крест, - поделилась Мария.

Затопило даже могилы на кладбище Фото: читатель

На кадрах, которые прислала женщина в редакцию, можно увидеть, что могилы действительно находятся под водой. Мы обратились за комментарием в администрацию Благовещенска. Там пояснили, что сотрудники ГСТК приступили к решению проблемы:

- На кладбище, как и на других территориях, из-за большого количества осадков осенью и в конце весны и не оттаявшего еще грунта возникла ситуация, препятствующая отводу дождевых вод с участков под захоронения. Работа идет в соответствии с планом, ежедневно рабочие МКП «ГСТК» проводят подчистку оттаявших стоков, нарезают отводные каналы.