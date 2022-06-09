В Приамурье молния попала в дом, где спали люди

Фото: администрация Свободненского района

Необычное ЧП произошло в свободненском районе. В жилой дом, где спали люди, попала молния. Чудом никто не пострадал.

По информации администрации Свободненского района, это произошло в селе Сукромили. Молния попала в жилой дом, где в это время находились пенсионеры и приехавшие к ним на каникулы внуки. Удар был настолько сильным, что потрескались стены и выбило окна.

Место происшествия обследовала комиссия. Пострадавшей семье при необходимости окажут финансовую помощь – и со стороны сельсовета, и со стороны района.