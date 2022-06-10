Покатай меня, большая собака: как инженер из Благовещенска за упряжку села

Сердце героини публикации отдано хаски, но в клубе состоят хозяева собак и других пород Фото: личный архив

Когда человек заводит собаку, его жизнь кардинально меняется. На смену ленивым выходным дома приходят зеленые поля, глубокие сугробы, пищащий мяч и новые знакомства. Даже инженер в какой-то момент может рвануть на собачьей упряжке по замерзшей реке.

Елена Копылова, руководитель клуба любителей собак «Сила амурской стаи», убедилась в этом на личном опыте.

Все началось с «хасей»

Елена Копылова, инженер на Благовещенской ТЭЦ, всегда была активисткой. Концерты, спортивные соревнования - все на ней еще со школы. Особой страстью стал бег. Елена признается: бегала всю жизнь, но в какой-то момент любимое занятие забросила. А потом в жизни появилась собака, да не какая-нибудь, а хаски. Следом - вторая, той же породы.

- Все началось с «хасей», - с улыбкой вспоминает Елена. - Завела хаски, а это собаки, которые любят бегать. И как-то само завертелось. Первая собака, Арчи, появилась пять лет назад, тогда мы тренировались не в компании, а сами. К сожалению, пес трагически погиб. Четыре года назад у меня появился Дизель, с ним начали заниматься уже ездовым спортом. Сначала состояли в Благовещенской федерации ездового спорта, но уже полгода - сами по себе.

Изначально ни о каком клубе не было разговоров. «Банда» из шести человек со своими питомцами занималась по мере сил и возможностей. Но людей становилось больше, появились просьбы о создании какой-то организации, объединяющей всех. Так в феврале этого года появился клуб «Сила амурской стаи», и уже в марте состоялось первое мероприятие - закрытие ездового сезона.

На сегодняшний день в клубе 54 человека, самому младшему всего 10 лет, а старшему - 44 года. Есть участники с одной, двумя, тремя собаками. Есть и те, кто содержит питомники или занимается волонтерством, точное количество их питомцев подсчитать сложно.

Собаки у всех участников клуба разные Фото: личный архив

Найти бы нарты

Собаки у всех участников клуба разные. Есть овчарки, лайки, хаски, доберманы, самоеды, кане-корсо, колли и дворняги. Даже маленьким породам найдется место: в клубе уже есть таксы и спаниели. Виды занятий с собаками тоже давно вышли за рамки ездового спорта.

- Мы не клуб ездовых собак, как многие считают, - объясняет Елена. - Можно прийти с любой породой и заниматься обычной дрессурой, фрисби, дог-трекингом (ходьба с собаками. - Прим. ред.). Некоторые хотят в компании погулять, побегать и пообщаться. Сейчас у нас очень много щенков. Малыши социализируются, учатся, смотрят на поведение сородичей. Мы стремимся к тому, чтобы человек и собака работали в тандеме, и неважно, ездовой это спорт или что-то другое.

Но если кто-то все же мечтает о собачьей упряжке, придется хорошенько подготовиться морально, физически и материально.

На деле, говорит Елена, ездовой спорт - занятие опасное и дорогое. Нарты (узкие длинные сани, предназначенные для езды и перевозки клади на собачьих или оленьих упряжках. - Прим. ред) в Благовещенске не делают, приходится заказывать их из центральной части России, что вместе с доставкой может обойтись в 50 и более тысяч рублей. Еще нужна подходящая амуниция для собак, которая, как правило, шьется на заказ.

- Не так давно у нас появились одни нарты на компанию, люди скинулись, привезли, - отмечает Елена. - А когда покатался на нартах один раз, уже хочется свои. И в прошлом году муж сделал мне подарок на 8 Марта.

Сейчас один из участников клуба принялся делать нарты сам. Конечно, они не такие, как предлагают изготовители из центральной России, в Благовещенске непросто найти подходящие материалы. Это будут легкие нарты для новичков, которые приходят в клуб и хотят заниматься, чтобы они встали и поехали даже на двух собаках.

- У нас есть три каюра (погонщики собак или оленей, запряженных в нарты. - Прим. ред.) с опытом в несколько лет, которые знают, как себя вести и что делать в случае ЧП. Все же нарты - это опасно, можно, перевернуться, куда-нибудь въехать, травмироваться. Да и собаки могут сцепиться, - предупреждает руководитель клуба.

Но если нарты кажутся дорогими и страшными, зимой можно попробовать ездовые лыжи, где человек передвигается по лыжной дистанции вместе с одной или несколькими собаками, а летом каникросс - спорт, в котором собака тянет за собой бегущего спортсмена.

Когда человек заводит собаку, у него меняется взгляд на жизнь Фото: личный архив

Стимул быть лучше

И все же «Сила амурской стаи» - это не столько спорт, сколько новые знания, друзья и эмоции. Здесь всегда можно получить совет или помощь в любом вопросе, от дрессировки до вышивания крестиком. Елена убеждена, что собачники народ особый - отзывчивый, добрый, дружелюбный. А если своих обидят, на выручку примчится целая толпа.

«Амурская стая» с радостью покажет, как много может дать общение с собаками. Встречи с людьми учат любви к братьям нашим меньшим и ответственности за тех, кого приручили.

- У нас не учат ни в школах, ни в детских садах заботиться о животных. Дети не знают, как подходить к собаке, как ее гладить, - делится наблюдениями Елена. - Бегут сломя голову, не спрашивают разрешения, машут руками… А многие родители не объясняют, а только внушают страх, формируют мысль, что собака - плохо. Для ребенка это кто-то пушистый, красивый, с высунутым языком, а мать говорит - он тебя сожрет. Зачем? Лучше расскажи, как правильно себя вести.

Полезны такие встречи не только подрастающему поколению, но и взрослым людям, которые уже обзавелись собакой, но столкнулись с проблемами. Любой желающий может прийти и начать занятия, ведь для этого нужно совсем немного - человек, собака и поводок. Новичкам готовы предоставить на первое время все: специальные ошейники, шлейки, потяги и пояса. Главное - начать.

- Все говорят, что собачники ненормальные. В каком-то смысле - да. Когда человек заводит собаку, у него смещается полюс. Меняется взгляд на жизнь, - воодушевленно объясняет Елена. - Если ты раньше шел и не обращал внимания на битое стекло, мусор, то после появления собаки смотришь на все! Поэтому собака - стимул становиться лучше.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Почему же хаски?

Елена Копылова, руководитель клуба любителей собак «Сила амурской стаи»:

- Как ни крути, человек любит глазами, а хаски очень красивые. Я люблю эту породу за глаза, характер, за то, что они такие спортивные. Редко, когда «хась» будет лентяем.

Иногда подходит кто-то и говорит: ребенок хочет такую же собаку. Я всегда стараюсь отговорить. Да, это милые глазки, но сколько занятий, сколько труда нужно вложить в этих собак! С ними ведь нужно много гулять: и зимой, и летом, и в любую погоду. И это порода не для ребенка. Если вы берете собаку, вы берете ее себе! Многие после таких разговоров не заводят собак. Но всех не отговоришь…

Хаски - свободолюбивые, с ними тяжело. Надо иметь стальную выдержку. Ты ежедневно показываешь ему что-то, какую-то команду, и если один день пропустить - это чистый лист. Надо все заново.

Но если упорствовать - все возможно. Мои собаки знают много команд, я их отдаю на фотосессии. Я понимаю, что после 40 лет я уже не заведу хаски, отдам предпочтение более спокойным породам. Но пока - однозначно «хась».

КСТАТИ

Собачников Благовещенска приглашают пройти полосу препятствий

Участникам предстоит взять барьер вместе с питомцем

В Благовещенске 19 июня пройдут соревнования «Тропа героев» (6+). Участников ждет каникросс на скорость с препятствиями, море грязи, интересные задания и, конечно, подарки.

Трасса - два километра, маршрут включает в себя барьеры, лестницы, змейку и прочие преграды. Будет отдельная детская трасса протяженностью 500 метров.

Можно прийти с собакой в качестве зрителя, а после забега пройти маршрут самостоятельно.

За более подробной информацией можно обратиться по телефонам 8-924-440-26-20, Анастасия, 8-962-285-53-76, Елена.