Движение на первом международном мосту между Россией и Китаем открыли в Благовещенске

10 июня по международному автомобильному мосту через Амур поехали первые грузовики. Фото: amurobl.ru

В Амурской области торжественно открыли движение по международному автомобильному мосту через реку Амур. Он связал Россию с китайским городом Хэйхэ. Правда, пока речь идёт только о грузовом сообщении.

В пятницу, 10 июня, на мост впервые выехали грузовые автомобили. По восемь грузовиков выдвинулись из России в Китай и в противоположную сторону. Из Китая в Приамурье везут автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Удалённо участие в торжественном открытии приняли полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта России Виталий Савельев и высокопоставленные чиновники из Китайской Народной Республики. Позднее состоялся пресс-подход, в ходе которого ещё раз подчеркнули значимость этого события:

- Всегда, когда происходит какое-то большое событие, задаёшь себе вопрос, а кто, собственно говоря, это всё сделал. Я уже сказал об этом на открытии, но хочу ещё раз повторить слова признательности Александру Александровичу Козлову - он тогда был губернатором Амурской области, а сейчас он министр природных ресурсов. Потому что он собирал схему финансирования. Началось всё с Олега Николаевича (прим. – Кожемяко), а основной вклад в конструирование финансовой схемы моста внёс Александр Александрович. Почему это важно? Потому что это непростая история - построить километровый мост без привлечения бюджетных средств. Чисто на концессионных основах. Поэтому, мне кажется, это здорово, - заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Фото: amurobl.ru

Отдельно Юрий Петрович отметил качество работы строительной компании «Мост», возводившей международный автомобильный мост через Амур, и её контрольного акционера Руслана Сергеевича Байсарова:

- Он уже второй раз мост сдаёт, - обратил внимание Трутнев. - Первым был железнодорожный мост (прим. – речь идёт о мосте «Нижнеленинское – Тунцзян» в Еврейской автономной области, который также соединяет Россию и Китай).

Отдельно чиновники отметили значимость моста для дальнейшего развития Амурской области и всей России:

- Мы каждый день сегодня говорим о развороте России на Восток, но этот разворот нельзя сделать декларативным. Для того, чтобы он реально состоялся, нужны расширения БАМа и Транссиба, нужно строительство мостов через Амур, нужно приведение в порядок погранпереходов. Поэтому вот вся эта работа имеет, мне кажется, важнейшее значение не только для Дальнего Востока, совсем не только для Амурской области, а для всей России, - подчеркнул полпред президента.

Он напомнил, что мост через Амур сократит дорогу в Китай на 300 км. Соответственно, снизятся транспортные издержки – а это выгодно не только с точки зрения грузоперевозок, но и с точки зрения развития туризма.

Согласен с этой точкой зрения и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков:

- Мы сегодня видим дефицит мощностей провозных в части железных дорог, погранпереходов, портов, превышающий 70 млн тонн в год. При текущей динамике роста товарооборота, грузопотоков в восточном направлении он может удвоится, поэтому каждый такой проект жизненно важен для Российской Федерации.

Фото: amurobl.ru

Алексей Олегович рассказал и о планах по развитию данного направления и строительства иных подобных мостовых переходов:

- Важнейший новый проект –строительство новой железной тихоокеанской дороги из Якутии в Тихий океан, в Хабаровский край. Мы рассматриваем возможность открытия дополнительных пунктов пропуска. Недавно работали с Юрием Петровичем в Забайкалье и обсуждали возможность строительства перехода ещё и в этом регионе. Будем развивать предмостовые территории, промышленные площадки как при открытом сегодня автомобильном мосту Благовещенск – Хэйхэ, так и перед железнодорожном мосту Нижнеленинское – Тунцзян для организации совместных промышленных производств, для насыщения российского рынка всеми товарами и технологиями, которые будут гораздо дешевле и эффективнее производить благодаря наличию таких погранпереходов.

Напомним, международный мост «Благовещенск – Хэйхэ» был достроен в 2020 году. Уже тогда с технической точки зрения всё было готово для открытия движения. Помешала пандемия: из-за неё сроки запуска моста несколько раз переносились. А ведь это событие было долгожданным для всех амурчан.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина международного моста через Амур – 1080 метров. С учётом подъездных путей (13,4 километра в России и 6,7 километра в Китае), общая протяжённость мостового перехода составляет около 20 километров. Так как с российской стороны мост расположен на своеобразном острове, к нему введёт ещё один пост через Каникурганскую протоку. Его длина составляет ещё 278 метров.

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