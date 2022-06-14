Проезд по международному мосту через Амур сделали бесплатным до августа

Сейчас по мосту курсируют только российские автомобили, но это временно. Фото: amurobl.ru

Проехать по первому международному автомобильному мосту из России в Китай до августа можно бесплатно. Об этом заявил глава Амурской области Василий Орлов.

Напомним, мост между Благовещенском и Хэйхэ торжественно открыли 10 июня – но только для грузового сообщения. Когда переход будет открыт для туристов, пока не уточняется: сказывается сложная ситуация с коронавирусом в сопредельном государстве.

Из-за ограничений на территории КНР, среди прочего, по мосту сейчас ездят только российские автомобили. Китайские грузовики проедут по переходу после того, как ситуация по ту сторону Амура стабилизируется.

Пока грузопоток на международном мосту сравнительно невелик: за выходные с 11 по 13 июня по нему проехали 15 грузовиков. В субботу, 11 июня, из России в Китай отправились два автомобиля, в воскресенье – пять, в понедельник – восемь. Темпы постепенно наращиваются – в будущем власти Амурской области ожидают, что по мосту будут проезжать до 630 автомобилей в сутки.

- Сейчас на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган установлен 16-тичасовой режим работы, с 8.00 до 24.00 по амурскому времени. При увеличении грузооборота рассмотрим переход на круглосуточный режим, - рассказал Василий Орлов.

Но уже сейчас в области предусмотрели систему, которая поможет избежать очередей на пунктах пропуска. В Приамурье запустили сервис бронирования электронной очереди. Зайдя на сайт amurbooking.ru или amurbooking.com можно заранее занять место в очереди. Для регистрации на сайте потребуется указать ФИО, юридическое наименование организации, номер телефона, адрес электронной почты, а также придумать пароль.

СПРАВКА «КП»

Мост через реку Амур – крупнейший трансграничный мост построенный на условиях концессионного соглашения. Специально для строительства была создана российско-китайская компания, которая получила кредит в китайском банке. Благодаря этому на строительство не потратили ни одного рубля из бюджета.

Строительство моста началось в 2016 году, и шло строго по графику: уже в 2020-м Минтранс РФ дал разрешение на эксплуатацию перехода. Однако из-за пандемии проезд открыли ещё два года спустя – 10 июня 2022 года.

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