В Приамурье за полгода подешевел бензин

Фото: УКЛАДОВ Олег

В Амурской области за полгода снизилась стоимость бензина. Данные об изменении цен на топливо привели в Амурстате.

Специалисты службы статистики взяли для расчетов несколько региональных городов: Благовещенск, Зею, Свободный и Тынду. Стоимость бензина сравнивали в период с января по май текущего года.

Так, ы январе бензин АИ-92 в Благовещенске стоил 50,06 рубля, в мае его продавали за 48,94 рубля. Бензин АИ-95 подешевел с 52,63 рубля в январе до 51,72 рубля в мае. Бензин марок АИ-98 и выше стал дешевле на несколько копеек - с 60,75 до 60,54 рубля. Дизельное топливо в январе стоило 61,55 рубля, в мае – уже 58,13 рубля.

Аналогичная ситуация и в других городах Амурской области. Например, в Зее бензин АИ-92 подешевел с 50,83 до 49,94 рубля, АИ-95 – с 53,21 до 52,96 рубля.

В Свободном стоимость бензина АИ-92 упала с 51,01 рубля до 49,24 рубля, а цена АИ-95 стала ниже примерно на рубль- с 53,48 рубля до 52,23 рубля.

По подсчетам ведомства, разница в ценах составила: на бензин АИ-92 – 1,85 рубля (3,8%), АИ-95 – 1,80 рубля (3,5%), АИ-98 и выше – 4,16 рубля (7,4%), дизельное топливо – 3,44 рубля (5,9%).