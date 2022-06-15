Область мастеров: где в Благовещенске посмотреть на работы умельцев Приамурья?

Всероссийский конкурс народных мастеров стал самым ярким и ожидаемым конкурсным событием Фото: культура.рф

Главное событие этой недели - выставка участников Всероссийского конкурса «Дальний Восток мастеровой» (0+). Экспозиция покажет благовещенцам предметы средневековой культуры и расскажет, как менялось мастерство авторов на протяжении нескольких лет.

По следам конкурса

Всероссийский конкурс народных мастеров стал самым ярким и ожидаемым конкурсным событием для амурчан и многих гостей региона - площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и навыков, общения с ведущими российскими специалистами в области декоративно-прикладного искусства.

За свою пятилетнюю историю конкурс объединил 259 мастеров из 11 регионов России - Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов. Прошел он в Благовещенске в начале июня, участвовали мастера из разных уголков Дальнего Востока и Сибири - Республики Бурятия, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Иркутской областей.

Конкурсанты создавали изделия на заданную тему по номинациям: «Гончарство», «Глиняная игрушка», «Резьба по дереву», «Художественная обработка природных материалов», «Художественная обработка кожи и меха», «Текстильная кукла», «Художественный текстиль». Эти работы заняли значительное место на выставке. К ним также присоединились народные и авторские куклы, вышивка, работы в техниках «валяние» и «печать по ткани».

Творения умельцев

Всего на выставке «Дальний Восток мастеровой» представлено около 180 работ 35 участников конкурса. Столько набралось впервые за историю конкурса! Среди экспонатов - «Амурский сувенир», «Приамурская глиняная игрушка», «Амурозаврики», «Русская семья», «Молот Тора» и многое другое.

Как говорят организаторы мероприятия, конкурсные изделия, изготовленные на глазах у публики и членов жюри, а также внеконкурсные работы умельцев из Амурской, Иркутской и Тюменской областей, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия) - своеобразная летопись проекта. И на нее могут полюбоваться все желающие.

Посетителей выставки ждут копии и реплики предметов средневековой культуры: кожаные, металлические и текстильные изделия - фляга, ножны, тренога, обувь, кисет и поняга. Также представлены керамические изделия, изготовленные вручную и за гончарным кругом: посуда, интерьерные вазы, настенные панно, малая скульптура и другое. Все работы отличаются разнообразием форм, следованием традициям и авторским подходом мастеров.

Но и это еще не все! Желающие смогут посмотреть на женские украшения, резьбу и роспись по дереву, картины. Эти и другие работы покажут, как менялось мастерство авторов, и напомнят самые яркие моменты «Дальнего Востока мастерового».

Выставка проходит ежедневно до 26 июня в Амурском областном Доме народного творчества. Вход свободный.

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Как развлечься в выходные?

Новая неделя полна культурными мероприятиями. Амурчане смогут посмотреть на амурские пейзажи, портреты известных людей области, традиционные русские народные куклы и посетить спектакль по известному литературному произведению на современный лад!

Краски Приамурья

Отправиться в путешествие по Амурской области с помощью художественной выставки можно, посетив экспозицию «Краски моей души» (6+). Она приурочена к 166-летию основания города Благовещенска.

На выставке представлены порядка 100 картин известного художника-реалиста Виктора Сорокина Фото: культура.рф

На выставке «Краски моей души» представлены порядка 100 картин известного художника-реалиста Виктора Вячеславовича Сорокина. Мастер всю жизнь прожил в Амурской области. В своем творчестве он воспевал красоты природы, городов и людей самых разных профессий.

Виктор Вячеславович побывал в творческих командировках на Зейской и Бурейской ГЭС, БАМе, у строителей, оленеводов, речников, охотников, хлеборобов и золотодобытчиков.

Посетители выставки смогут насладиться пейзажами амурской природы и больших строек, увидеть портреты известных людей области, виды города Благовещенска, животных в дикой природе.

Работы Сорокина - потрясающе детализированы и реалистичны. Творчество мастера перенесет всех желающих в те места, где сам художник бывал когда-то.

Выставка проходит в Pushkarеv Art Gallery до 26 июня. Билеты - от 200 рублей.

Резьба и куклы

Не менее интересное зрелище - экспозиция, также посвященная Дню рождения города, «Всему начало здесь, в краю моем родном…» (6+).

Посетители увидят работы амурских мастеров декоративно-прикладного творчества, которые переняли традиционные техники различных народов и сохранили их в современном мире.

Взять, к примеру, валяные изделия. Их создают на основе традиционной техники валяния из шерсти, передаваемой веками из поколения в поколение. Как это выглядит, как раз-таки можно посмотреть на выставке.

Также в экспозиции представят работы в технике резьбы по дереву - реставрированные стулья, иконы и скульптуры; традиционные русские народные куклы, выполненные из ткани, как делали наши прабабушки.

Жителям областной столицы представится возможность познакомиться и с техникой изготовления народного костюма вручную. Гости выставки увидят наряды, которые амурский мастер создал, сохраняя технологию кроя наших предков.

Выставка проходит в Доме ремесел Благовещенска. Билеты - от 50 рублей.

Современная драма

Увлекательные и познавательные мероприятия сменяются захватывающим спектаклем. В эти выходные пройдет авторская постановка «Ромео и Джульетта» (16+), которая показывает историю любви вне времени и пространства.

Спектакль срежиссировал Захар Майстренко, которого амурчане уже могли видеть на сцене областного театра драмы. Он привнес в классическую историю необычные решения: зрители окунутся в визуальную готику - неон, дым, огненные футажи. Пьеса «Ромео и Джульетта» наполнится новыми красками и смыслами.

Но сюжет останется прежним: две влиятельных и уважаемых в Вероне семьи Монтекки и Капулетти ведут кровопролитную вражду, а дети глав этих родов влюбляются друг в друга. В центре событий встает вопрос: что же ждет их на этом пути, полном козней, трудностей и непонимания? Быть может, они избегут смерти за свою любовь?

Увлекательные и познавательные мероприятия сменяются захватывающим спектаклем Фото: культура.рф

В главных ролях: Ромео - Иван Исаков, Джульетта - Светлана Лоншакова.

Спектакль состоится 18 июня в Pushkarеv Art Gallery. Билеты - от 700 рублей.

КСТАТИ

Юных амурчан приглашают на мастер-класс «Живой музей лоскутной куклы» (6+). Любознательные ребята научатся делать необычную игрушку.

Занятие проведет народный мастер Амурской области Оксана Викторовна Головачева. Детям на выбор предложат сделать одну из трех кукол: из травы, из лоскута или куклу-сувенир.

Все материалы для урока участникам предоставят. Малыши младше 6 лет могут посетить занятие вместе с родителями.

Мастер-класс пройдет в Амурской областной детской библиотеке 18 июня. Стоимость каждой куклы - 200 рублей. Обязательна предварительная запись по телефону 8-914-582-42-87.