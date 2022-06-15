ПМЭФ: как международный форум повлиял на развитие Амурской области

На ПМЭФ-2021 было подписано немало меморандумов и соглашений. Фото: amurobl.ru

В среду, 15 июня, стартовал Петербургский международный экономический форум - 2022. Участие в нём принимают представители всех субъектов Российской Федерации, в том числе - делегация из Амурской области.

В прошлом году ПМЭФ помог властям добиться значимых результатов в развитии региона. В преддверии нового форума вспомним, какие соглашения и меморандумы были подписаны год назад.

Ориентировались на максимум

В день старта форума в 2021 году губернатор Амурской области Василий Орлов сразу заявил - делегация ориентирована на максимальное количество новых заключенных соглашений.

- Договоренность с РЖД обеспечит дальнейшее развитие БАМа и Транссиба на территории региона. С администрацией Санкт-Петербурга определим качественно новые подходы во взаимном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение с Россотрудничеством поможет оказать поддержку инициативам региона в проведении совместных мероприятий с иностранными партнерами, - перечислял глава региона.

С ВЭБ.ДВ правительство Приамурья планировало наметить совместные мероприятия для своевременного строительства трансграничной канатной дороги. А через соглашение между ВЭБ.РФ, ВТБ и группой ЕСН - обеспечить финансированием проект нового метанольного завода в Сковородине.

В планах были и встречи с представителями крупных корпораций: Транснефти, золотодобывающей компании «Полюс» и ведущего девелопера страны, группы компаний «ПИК». Примечательно, что каждая из них оказалась продуктивной.

Успели всё

Представители амурской делегации на ПМЭФ-2021 успели встретиться как с крупными инвесторами, которые уже работают в Приамурье, так и с потенциальными инвесторами. В частности - с руководителями компаний Роснано и ЕСН, которая на тот момент только планировала реализацию проекта метанольного завода в Сковородине.

В числе наиболее важных событий форума глава Приамурья отметил также подписание меморандума с ВЭБ.РФ. Документ касался строительства канатной дороги, а также реализации проекта Сковородинского метанольного завода.

- ВЭБ.РФ предоставляет льготное финансирование по более низким ставкам – это может облегчить всю экономику проекта, заменить дорогие кредиты на более дешёвые. Считаю, это очень хороший инструмент поддержки для важных для нас проектов.

Положительно губернатор оценил также встречу с группой компанией «ПИК»:

- Для нас очень важно, чтобы они зашли к нам в регион. Сегодня рынок недвижимости области раскачан за счёт повышенного спроса, субсидированной ипотеки, теперь нужно его наполнить предложением. Считаю, что дальневосточная ипотека сработала хотя бы в той части, что наш дальневосточный рынок с точки зрения ценообразования и прибыльности квадратного метра стал интересен и застройщикам с западной части страны.

Продолжение сотрудничества

Многие договорённости, найденные на ПМЭФ-2021, нашли своё продолжение впоследствии.

Например, тем же летом Амурскую область посетили представители группы компаний «ПИК». Делегация определила три площадки, на которые может зайти в Благовещенске. Это Северный жилой район, «Серебряная миля» на юге города и «Лазурный берег», где можно построить до 200 тысяч квадратных метров.

- В Благовещенске «ПИК» может построить около одного миллиона квадратных метров жилья в горизонте до 2036 года, - заявлял директор группы компаний по развитию и работе с органами государственной власти Вячеслав Борисов.

Сохранился и контакт с группой компаний ЕСН. В сентябре 2021 года между ней и правительством Амурской области был подписан меморандум о сотрудничестве. Меморандум предусматривает возможность создания интегрированных с метанольным комплексом в Сковородине производств, в частности - производство на базе комплекса аммиачной селитры.

А ведь всё перечисленное - результат визита лишь на один ПМЭФ. Работа продолжится в 2022 году. ПМЭФ-2022 упродлится с 15 по 18 июня.

СПРАВКА "КП"

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.