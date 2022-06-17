«Жигули» вместо дома: амурчанка с сыном-инвалидом не могут получить кров

Снаружи дом выглядит неплохо, но внутри – теснота и отсутствие удобств Фото: герой публикации

Жительница Моховой Пади Наталья Геннадьевна Сазанская пытается добиться справедливости. Она с сыном - инвалидом первой группы и несовершеннолетней дочкой живут в ужасных условиях: на троих одна комната, дом 1938 года постройки, печное отопление и полное отсутствие водоснабжения. Ранее семья стояла в очереди на жилье, но оттуда их, по словам нашей героини, «выкинули».

Что же произошло и какие шансы у семьи получить долгожданный кров, разбирался журналист «Комсомолки».

Президент, помоги!

Получение бесплатного жилья - дело долгое. Вот и история Натальи берет свое начало с конца 90-х. В 1996 году у амурчанки появился сын, назвали Виталием. Тогда же семья встала в очередь на жилье, но в ближайшие годы получала лишь отказы. Как говорит Наталья, причины на то были разные.

От отчаяния в 2013 году женщина написала обращение к президенту. На тот момент у нее было трое несовершеннолетних детей, среди них и Виталик с уже поставленной инвалидностью. Незамедлительно последовал ответ от администрации:

«Постановлением администрации города Благовещенска Сазанская Наталья Геннадьевна принята на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с составом семьи 5 человек».

В то же время в очередь на жилье встал и Виталий. Как рассказала Наталья, она всячески пыталась отслеживать жилищный учет, постоянно звонила и проверяла. Пока женщина как малоимущая была в очереди двухтысячной, Виталик был 11-м. Потом поднялся на третью строчку в списке - однако дальше дело не двигалось.

- У нас получилось встать на две очереди. На тот момент я была многодетной матерью - мы встали как малоимущие, а Виталия одного поставили на внеочередное жилье, - поделилась Наталья.

При этом женщина вспоминает, что уже тогда задавалась вопросом, а сможет ли сын стоять в очереди один, ведь жить один он не сможет. Но амурчанку уверили, что все сделано правильно.

Колеса невезения

Прошло 9 лет, жилье наши герои так и не получили. Более того - и в очереди они больше не числятся. Всему виной запутанная история с уже имеющимся кровом Натальи и … российским автопромом.

- Пришло письмо из администрации города. Из одной очереди меня убрали, так как на тот момент на мужа были зарегистрированы «Жигули». А из второй очереди «выкинули», потому что администрация города якобы уже предоставила мне жилье в 2009 году!

В распоряжении редакции имеются документы, подтверждающие снятие семьи с учета. Таких постановлений два - одно на Наталью, второе на Виталия. Вот как в одном из них объясняют случившееся:

«Снять с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении во внеочередном порядке Волкова Виталия Владимировича в связи с выявленными в предоставляемых документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведениями, не соответствующими действительности и послужившими основанием принятия на учет, а также неправомерными действиями должностных лиц органа, осуществляющих принятие на учет».

Наш корреспондент вместе с Натальей обсудил причины отказа. Как выяснилось, на семью действительно была оформлена машина - «Лада». Сазанские получили ее по программе, по условиям которой отдаешь старые «Жигули», доплачиваешь, и тебе дают новые. Так у семьи и получилось приобрести автомобиль. Наша героиня объяснила: машина была необходима, чтобы Виталику было комфортнее.

Со злополучным жильем все еще запутаннее. Прописку в квартире, о которой идет речь, многодетная мама получила еще в 2001 году. Она тогда проживала и работала в танковом училище, после развала которого многие люди так и остались в занимаемых комнатах. Однако в 2008 году в семье случилось пополнение - у Натальи родилась дочка. Малышку нужно было прописать. Тогда семье сообщили, что для этого необходимо оформить договор социального найма. Так и сделали.

Без туалета и тепла

Вот и получается, что комната в 30 «квадратов» стала причиной, по которой женщина со своими детьми не могут претендовать на другое жилье. А ведь получили они не хоромы. По словам Натальи, дом старый - построен в 1938 году, печное отопление, воды нет.

Амурчанка прислала в редакцию фотографии ее дома. На кадрах действительно можно увидеть дымовую трубу, что говорит о печном отоплении. Сам дом снаружи выглядит сносно - есть косметические недочеты, не везде стоят пластиковые окна, фасад давно не ремонтировали. Явных признаков непригодности не замечено.

Внутри дела обстоят похуже. Видно, что в подъезде давно не было ремонта. Все стены и полы облезлые.

Юрист Руслан Фирюлин считает, что дом для жизни не пригоден. Специалист намерен доказать, что постановление о снятии семьи с очереди на жилье незаконно.

- На истицу и членов ее семьи приходится всего 6 квадратных метров общей площади из расчета 30/5 = 6,0, что менее учетной нормы, установленной в размере 14,0 кв. м общей площади жилого помещения на одного члена семьи. Это подтверждается постановлением мэра Благовещенска «О размере учетной нормы площади жилого помещения для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», - прокомментировал юрист.

Он дополнил, что Виталий, как страдающий психическим заболеванием, имеет право на получение первоочередной помощи и на дополнительную жилую площадь в соответствии с диагнозом F71 (умственная отсталость легкой степени), который подтверждается выпиской Амурской областной психиатрической больницы.

Юрист прокомментировал и ситуацию с машиной.

- В связи с тем, что в семье есть инвалид первой группы, возникла надобность в приобретении транспорта для перевозки ребенка. У семьи автомобиль «Лада» рыночной стоимостью 171 000 рублей.

Без крыши, но с колесами

Корреспондент «Комсомолки» обратился в администрацию Благовещенска. Там сообщили, что возьмут дело в разработку, оперативный комментарий получить не удалось. Наталья надеется, что благодаря огласке в СМИ на сложившуюся ситуацию обратят внимание. Юрист, занимающийся этим делом, придерживается такого же мнения.

Остается загадкой, как могли просто «сбросить со счетов» людей, которые годами стояли и даже поднимались в очереди на жилье, - и все лишь из-за скромной машины и еще более скромного жилья.