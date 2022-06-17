«Художник на всю голову»: Анна Тюрина - о жизни творческого человека, носатых персонажах и вдохновении

Художница не представляет себя в другой профессии Фото: ЛОНДКЕВИЧ Евгения

Творческие люди нередко слышат: «Занимаешься какой-то ерундой». Анна Тюрина, благовещенская художница, сталкивалась с подобными комментариями не раз. Но вместо поиска «нормальной работы» и отказа от своей мечты, она посвятила всю жизнь творчеству.

Не могло быть иначе

«Меня зовут Аня, и я художник на всю голову», - с этих слов началось наше знакомство с известной благовещенской художницей Анной Тюриной, которая не представляет себя в какой-то другой профессии.

- Мысль: «Я хочу быть художником» пришла ко мне довольно поздно, лет в 28, когда я в первый раз была с ребенком в декрете. Хотя рисовала я, сколько себя помню. Даже два моих образования связаны с этим: учитель изобразительного искусства и черчения и дизайнер костюма.

Многие дети любят рисовать, и часто родители, видя это, стараются определить ребенка в художественную школу. Однако академическая живопись может отбить желание брать в руки карандаш. Так отчасти случилось и с Анной:

- К концу обучения в художественной школе я думала, что ненавижу рисовать. До сих пор терпеть не могу натюрморты, академический рисунок, они воспринимаются как что-то скучное, что нужно делать через силу.

Но это не помешало Анне творить и дальше.

- Я слышала от старших родственников: где ты будешь потом работать? Сомнения звучали вокруг меня, но у меня самой этих сомнений не было. Я вообще тогда не думала, что я буду делать потом со своим образованием. Тогда еще решила, что работать буду с удовольствием, просто пока не знаю, где.

Смелость поверить в себя

В любой творческой профессии важно верить в себя. Иногда в этом помогают совсем неожиданные люди. Так, одному китайскому чиновнику очень понравились картины Анны Тюриной - и с этого для нее началось настоящее приключение. Чиновник пригласил Анну пожить и поработать в Китае с условием, что он купит все нарисованное художницей за это время.

- Не знаю, откуда у меня взялись безумие и отвага на это согласиться. Я была беременна, на руках - старший трехлетний ребенок, работы нет. И я такая: поеду в Китай! Чужая страна, ты не можешь ни с кем нормально поговорить, плохо понимаешь, что происходит.… А тут еще неопределенность - ты рисуй, а я куплю. За сколько? Что рисовать? Где купить краски? Ощущение полной растерянности.

Но именно здесь, далеко от дома, произошла чудесная, отчасти судьбоносная встреча.

- В Китае я встретила свою картину, - вспоминает художница. - И встреча в чужой стране со своей работой… Я подумала - это знак, что все происходящее вокруг - правильно. Месяц жила в Китае, у меня была выставка, я много рисовала. Все эти работы чиновник, правда, купил. Впервые мое творчество принесло хорошие деньги. Тогда я решила - я художник, и стала об этом открыто говорить. До сих пор благодарна тому китайскому чиновнику за смелость, которую он во мне открыл.

Все и сразу

В интернете есть множество курсов о том, как найти свой стиль. Но Анна Тюрина уверена - найти никак нельзя. Более того, искать и не нужно.

- Свой стиль - это отражение автора. Например, я очень нетерпелива и неаккуратна, мне нужно все и сразу. И точно так же я рисую. Со мной трудно жить в быту, я бросаю все и не убираю ничего. Это проявляется и в творчестве - я могу плюхать краску, размазывать ее руками, и это классно.

Многие узнают Анну Тюрину по «мультяшности» и сказочности картин. Персонажи выглядят милыми и мечтательными, а пространство вокруг пронизано волшебством.

- Желание рисовать мультяшную сказочную милоту было всегда, но в академической живописи этому нет места, - рассказывает художница. - Когда я училась на дизайнера костюма, начала пробовать рисовать странные лица, лохматые прически, пробовать что-то такое хулиганское. И к концу обучения в университете вот это хулиганское, наивное, дурашливое и мультяшное перло из меня полным ходом, по-другому я и не хотела рисовать.

Многие поклонники творчества Анны говорят: все персонажи похожи на автора. И отчасти они правы, ведь герои картин отражают внутреннее «я» художника.

- Даже котики и собачки будут похожи на меня, - объясняет Анна. - Я рисую, потому что не могу не рисовать. Это такая же потребность, как есть и спать. Творчество - способ заглянуть внутрь себя и понять: а как я себя сегодня чувствую? Это как посмотреться в зеркало. Когда я сажусь за картину не на заказ, а для себя, сначала рисую лицо, а потом вокруг складывается остальная картинка: вот это лицо получилось каким, какая я сегодня? И отсюда уже приходят детали, платье и все остальное.

Для себя и других

Один из самых сложных вопросов для тех, кто выбирает творчество: а как на нем зарабатывать?

- Я все время ищу баланс между заработком и самореализацией, - отмечает Анна. - Я рисую на заказ, и это более-менее регулярно приносит деньги. Но если я долго не рисую для себя, мне становится физически плохо. Я художник, и хотела быть им не для того, чтобы исполнять чужие желания. Внутренний ребенок ходит и говорит: мать, я рисовать хочу! У меня ворох идей!

Анна Тюрина известна не только своими картинами, но и несколькими проектами, которые полюбились многим жителям Благовещенска. Она стала автором принтов для амурского бренда одежды My East. Очаровательные амурозавры украсили футболки и кепки. Герои художницы ожили и на почтовых открытках.

- На просторах интернета я увидела, что у других художников есть открытки, и я тоже захотела так сделать. Эмоционально мне очень понравилось, что те работы, которые я уже продала, можно напечатать и снова держать в руках. Они вызывают не меньше эмоций.

За последний год сама художница заметила, что интерес к ней сильно вырос, люди стали узнавать на улице.

- Когда ты приходишь на выставку, ты готов к повышенному вниманию. Мне это нравится! - уверенно говорит художница. - Но когда я просто иду в магазин, гуляю с собакой или с детьми, а ко мне подходят со словами: «Здравствуйте, а я на вас подписан», я не знаю, что отвечать. Мне очень приятно, я так рада? Так я не рада, я тут по своим делам шла. В общем, я еще не научилась, не знаю, как на это реагировать.

Особый способ поддержки

Не только поклонники, но и недоброжелатели рано или поздно появляются в жизни любого человека, связанного с искусством. Диванные критики норовят высказать свое мнение по поводу всего, даже если сами в этом не разбираются.

- Как-то у меня была выставка в маленьком городе Амурской области. На выставку пришел местный художник в возрасте. Он посмотрел картины и попросил мой номер телефона у сотрудников музея. В итоге позвонил мне и начал: я все понимаю, сейчас учат не так, времена другие, но как такое можно прямо в музее выставлять, в наше время так было нельзя!

Высказался творец безапелляционно - современная художница не понимает, что такое настоящая живопись. Позвонил, чтобы сказать, как же плохо нарисованы картины, вспоминает Анна.

- А меня учили, что старших нужно уважать. Он поливает меня грязью, а я молчу. Долго он мне рассказывал, как плохо я рисую, а вот он молодец. Я положила трубку и села плакать. Когда тебе пишут комментарии в интернете, это одно, а тут лично звонят, это как нападение. Я не очень умею себя защищать, чтобы прямо сказать: иди отсюда, сам дурак. Все, на что у меня хватило сил, это написать ему: «Посмотрела в интернете ваши работы, они скучны и бездарны, пожалуйста, не звоните мне больше».

Но есть некая внутренняя сила, которая заставляет художницу идти дальше. Хотя, когда окружающие говорят, что ты делаешь ерунду, все-таки нужно на что-то опереться.

- Когда было совсем тяжело, я завела папку со скриншотами отзывов от моих клиентов. Люди писали, что счастливы, когда смотрят на мои картины, видят себя в персонажах. Это очень трогательно. И если кто-то говорил всякую дрянь, я заглядывала в папку и понимала: все, что я делаю, ценно. Сейчас этой папки нет, потому что потребность пропала. Теперь, когда прилетает грязь, я могу дать отпор. Да, возможно, понервничаю, расстроюсь или даже пущу слезу, но непоколебимая уверенность, что я делаю нечто важное, накрепко во мне проросла.

Другая сторона медали

Когда речь заходит о художниках, многие представляют себе возвышенных личностей, которые пьют шампанское и принимают хвалебные отзывы на выставках своих работ. В остальное время, по мнению окружающих, они мечтательно смотрят на холст с кисточкой в руках. Но мало кто представляет другую сторону профессии.

- В университете, участвуя в выставках, я думала - вау, художники, это так круто, у них, наверное, интересная жизнь, - вспоминает Анна Тюрина. - А теперь я знаю всю эту выставочную подноготную: как таскать тяжелые коробки с картинами, как бьются рамы и полотна при перевозке, знаю миллион оргмоментов, которые надо обсудить, например, с директором музея, а я эти оргмоменты терпеть не могу! Я знаю, сколько может стоить аренда выставочного зала, и это страшные цифры.

Жизнь художника - не только краски и творчество, говорит Анна. Это и звук скотча, которым перематываются коробки, и чувство вины перед заказчиком из-за разбитой при доставке картины.

- Во всех делах есть обратная сторона - сложная, скучная и неинтересная. Но это тоже часть моей жизни, которую я очень люблю.

Татьяна РЯБОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Личные истории

Недавно в Благовещенске открылись две выставки с картинами Анны Тюриной. Первая - «Китай, я соскучилась» (6+). Это совместный проект с китайским фотографом Чжао Дунай. Название в полной мере раскрывает смысл выставки - тоска по стране, которая так близко, но из-за закрытых границ недоступна уже два года.

- Я попросила знакомого фотографа дать мне его фотографии Китая и разрешить делать с ними все, что я захочу, именно в такой формулировке, - описывает процесс создания работ Анна Тюрина. - И он разрешил. Я распечатала фотографии и стала делать с ними коллажи. На его фото гуляют мои персонажи и смотрят на Китай влюбленными глазами.

Вторая выставка совсем о другом. Называется она «Носатые» (6+). В арт-галерее Pushkarev представлены 40 работ, на которых носатые девочки занимаются повседневными делами, гладят корги и радуются жизни.

- Открывая две выставки подряд, я боялась, что никто не придет. Моей аудитории не хватит. Но, кажется, зрителей хватило.

И все же выставки, особенно две, идущие друг за другом, выматывают. После выхода в люди необходимо какое-то время побыть в одиночестве.

- Мое обычное состояние художника - это вариться в собственном соку. Я никуда не хожу, работаю дома, потихоньку рисую, испытываю эмоции, тут же их выплескиваю, - описывает Анна. - А выставки - это всегда выход в люди. И после мне нужно побыть наедине с собой, чтобы улеглись впечатления и эмоции. Открывая выставку, я сама открываюсь миру. Мои картины - очень личные истории. Сейчас я чувствую себя нараспашку, как будто не такой, как всегда. И это вроде бы круто, а вроде бы немного уязвимо. Какое-то время я отлежусь, не буду хотеть никаких выставок, а потом появятся силы, и я придумаю что-нибудь новое.