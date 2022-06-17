Кот Сажик стал почетным студентом благовещенского вуза

Фото: соцсети

В Дальневосточном государственном университете на доске почета появилось необычное фото. На нем изображен кот Сажик – завсегдатай территории вуза и всеобщий любимец. К слову, это не чей-то розыгрыш, а решение преподавателей ДальГАУ. Таким образом они решили отметить котика.

- Знакомьтесь с новым «почетным студентом» Дальневосточного ГАУ. Высокие достижения в области «кусь» не остались незамеченными! А про харизму мы вообще молчим – тут уж прямая дорога на доску «Ими гордится университет», - отметили достижения Сажика в отделе по воспитательной и внеучебной работе.

Сотрудники рассказали, что сделали это для поднятия настроения. Переоценить вклад кота в студенческую жизнь сложно: он любимец и учащихся, и преподавателей. В вузе даже запустили фотоконкурс, связанный с котом.

Студентам предлагают найти Сажика, погладить, сказать, что он красавчик, сфотографировать и выложить кадр в социальные сети.

Оказалось, что Сажик – не бродячий кот. Его забрали из приюта 2,5 года назад. Кличку животному дали в честь персонажа из мультфильма. У него есть хозяева, ошейник с кличкой, все необходимые документы и дом. Просто он любит гулять и заходить на территорию ДальГАУ. Часто кот сидит на крыльце главного корпуса.

Фото: соцсети

- Если вы видите его возле корпуса впервые и переживаете, что «ох, котик потерялся…», то не волнуйтесь. Он просто пришёл оглядеть «свои владения», выпросить еду у охранников, помурчать грустным студентам и, конечно же, полежать на солнышке у входа в корпус. Хвостатый секьюрити – не иначе! Хозяевам Сажика тоже известно, что их кот – самый популярный парень в ДальГАУ. Популярнее только ректор! Именно поэтому звонки о пропаже кота поступают им стабильно два раза в день, - отмечают сотрудники университета.