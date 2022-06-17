В Благовещенске объявили сбор средств на реставрацию памятника Снегурочке

Фото: Амурские отголоски

В амурской столице объявлен новый сбор. На этот раз горожан просят помочь финансово в реставрации памятника Зинаиде Синицыной, известной в народе как Снегурочка. Женщина популярна тем, что в любую погоду в 70-х годах прошлого столетия продавала на улице мороженое. Памятник стоит там, где когда-то торговала лакомством Зинаида.

Скульптуру Снегурочке установили девять лет назад. За это время она сильно обветшала – выгорела, лишилась тарелочки для монет, покрытие местами облупилось. Горожане объявили сбор средств на реставрацию.

Информацию об этом опубликовали благовещенские неокраеведы в Telegram-канале «Амурские отголоски». Они поделились открытым письмом Ольги Тур, известного в регионе блогера и краеведа. Женщина отметила, что памятник оказался вне зоны внимания местных властей. По словам Ольги, администрация Благовещенска отказалась ставить изделие на баланс города, поэтому и деньги на ее содержание не выделяются.

Ольга Тур рассказала, что сама хотела покрасить скульптуру в бронзовый цвет, но обычными кисточкой и краской здесь не управишься. Специалисты отмечают, что повреждения слишком сильны, и, чтобы привести памятник в порядок, нужно провести пескоструйную очистку и нанести новое покрытие. Организовать работы согласились местные предприниматели, единственная проблема – деньги.

Фото: Амурские отколоски

Ольга Тур предлагает благовещенцам, кому близка история родного края, восстановить памятник вместе. Это нужно сделать до того, пока памятник совсем не испортился.

Желающие оказать финансовую поддержку могут переводить средства на карту, привязанную к номеру +7-909-818-80-80. Необходимо собрать 180-200 тысяч рублей. Специалисты приступят к работам, как только на счете накопится 150 тысяч рублей. Первые деньги уже поступили.

- Вот такое предстоит нам с вами общее дело - продолжение народного проекта «Снегурочка». В наших силах сохранить память о простом, добром человеке - продавщице мороженого, любимой всеми Снегурочке, - обратилась к амурчанам Ольга Тур.

Зинаида Синицына – известная в советское время продавщица мороженого со сложной жизненной историей. В 1941 году, будучи 20-летней девушкой, ее призвали на фронт. Зинаида награждена медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени – под сильным обстрелом противника исправила 12 порывов телефонной линии.

Фото: Амурские отголоски

В 70-х годах Зинаида Синицына получила известность в Благовещенске как Снегурочка – в течение 16 лет она продавала мороженое на одном и том же месте. Лишь однажды, в 1988 году, баба Зина не вышла на работу. Полиция вскрыла ее квартиру и увидела в ней мертвую Снегурочку.