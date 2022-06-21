Новое молодёжное арт-пространство откроется 26 июня в Благовещенске

Фото: администрация Благовещенска

В воскресенье, 26 июня, в Благовещенске откроется «Молодежный гараж» - это новое арт-пространство по адресу Ленина, 97, которое займет здание бывшего гаража.

Откроет пространство мэр Благовещенска Олег Имамеев. После открытия внутри гаража торжественно наградят молодежные движения и сообщества за вклад в развитие молодежной политики на территории города.

- Арт-пространство открывается для молодежи, соответственно, молодежные организации могут подать заявку к нам в отдел для того, чтобы мы предоставили им пространство. По большей мере это пространство для того, чтобы молодежь могла проводить там свои мероприятия, - рассказал начальник отдела по делам молодежи Благовещенска Александр Екжанов.

На данный момент графика мероприятий в новом арт-пространстве нет, но заявки на их проведение уже принимаются по номеру 23-39-56. Вход будет бесплатным, предоставлять пространства для мероприятий тоже будут безвозмездно. Всего создатели проекта планируют проводить не менее 50 встреч, акций и других активностей в год.

Вне мероприятий посетить молодежный гараж не получится, туда можно попасть только во время проведения лекций, выступлений, мастер-классов и творческих встреч.

- От молодежи был большой запрос на создание такого места, где бы они собирались, реализовывали свои проекты. И родилась идея отдать ребятам обычный муниципальный гараж для машин. С внутренней отделкой нам очень помог социальный партнер, за что ему большое спасибо. Деньги на «начинку» ребята уже сами привлекли – выиграли грант областного правительства, - сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 74 тысяч – молодых людей от 14 до 35 лет в Благовещенске.

Более 3 000 абитуриентов – приезжают в город ежегодно.