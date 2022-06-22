Фестиваль красок Холи и вещи из прошлого порадуют горожан на выходных

Пакетики с красителями раздадут всем участникам Фото: архив КП

Жители Благовещенска смогут посетить более двадцати разнообразных мероприятий. Горожан ждут выставки, квесты, спортивные и творческие площадки.

Яркие выходные

Совсем скоро, 27 июня, в России отметят День молодежи. В амурской столице решили устроить грандиозный праздник и задействовать почти все общественные площадки. Более того, большая часть запланированных событий придется на ближайшие выходные - 25 и 26 июня.

В субботу Общественно-культурный центр предлагает разукрасить свою жизнь и одежду в яркие цвета. На территории парка Дружбы состоится Open Air с фестивалем красок Холи (6+).

Для праздника закупили пищевую краску самых разнообразных цветов. Пакетики с красителями раздадут всем участникам. Взрослые смогут снова окунуться в детство, обсыпая друг друга цветными порошками, а детям наконец, разрешат пачкать одежду без последствий. Чтобы краску было лучше видно, на фестиваль советуют приходить в белой одежде.

Фестиваль будет сопровождаться зажигательной музыкой. Проходить обмен красками будет перед сценой в 18.00.

Праздник продолжится на следующий день, 26 июня. В 19.00 на площади перед ОКЦ устроят пенную вечеринку (6+). Ее уже проводили в Благовещенске несколько лет назад, и перед Днем молодежи решили повторить.

Тематические площадки

Как отметила заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько, в городе будут работать более 100 тематических площадок, посвященных Дню молодежи. Набережную поделят на зоны: семейную, научно-техническую, интерактивно-развлекательную, творческую, экологическую, спортивную и многие другие.

Ждать праздника до выходных не придется. Мероприятия на общественных пространствах Благовещенска начнутся в будни.

Уже 24 июня с 16.00 до 19.00 молодежь зовут на общегородской квест по памятникам истории и архитектуры города «Узнавай. Цени. Сохраняй» (0+). Он стартует на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки. В игре примут участие десять команд из числа молодежи. Задания направлены на знакомство с памятниками истории и архитектуры города, а также на сохранение культурного наследия России.

Однако основные события запланированы на 26 июня. В этот день с 18.00 до 20.00 на набережной от улицы Пионерской до улицы Мухина развернется фестиваль «Город молодежи - город возможностей!» (0+). Именно фестиваль объединит в себе работу всех молодежных интерактивных площадок. Концепция организации площадок заключается в том, чтобы показать подросткам и молодежи, чем можно заниматься в городе Благовещенске, включая современные виды досуга.

В этот же день в районе КПП пройдет уличная акция «Молодежь не поймет» (0+). Жителям города покажут вещи и гаджеты из 80-90-х годов. Там будут видеоплеер, кассеты, счеты и многое другое. Молодежи придется угадать, что это за предмет и для чего он использовался.

Многие с теплотой вспоминают школьные дискотеки. 26 июня будет шанс снова испытать те же эмоции. В 20.00 набережная Благовещенска превратится в пространство для танцев. Молодежная дискотека (12+) продлится до 22.00. Приглашаются все горожане!

Дискотека пройдет в районе памятника пограничнику с собакой. На вечер запланировали выступления молодежных творческих коллективов и много музыки.

А в сам День молодежи, 27 июня, на набережной Амура развернется выставка-ярмарка (0+). Мастера декоративно-прикладного искусства от Дома ремесел выставят свои творения в тематике праздника из разных материалов.

Татьяна РЯБОВА

КСТАТИ

Молодежные состязания

Отмечать праздник вместе зовет молодежная библиотека им. А. П. Чехова. Начало - 26 июня в 17.00. Молодых людей приглашают сразиться в видеоигре Mortal Kombat (18+).

В это же время можно будет поиграть в настольные игры «Имаджинариум», «Каркассон», Codenames и многие другие (16+).

А чуть позже, в 19.00, начнется квест по мотивам игры «Где логика?» (16+). После умственной активности будет шанс расслабиться и послушать хорошую музыку: в 20.00 запланировано выступление благовещенской кавер-группы Control shot (16+).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Великая история

В этом году в России праздновали юбилей Петра I. В честь этого события Амурский театр драмы представит театральную ассамблею о великом правителе. Постановка «Петр Великий. Из плоти и крови» (12+) создана на основе пьесы драматурга Игоря Афанасьева. Она победила на Всероссийском конкурсе исторических пьес.

Российский драматург Владимир Малягин отметил: эта пьеса рассказывает об одиночестве любого человека, но особенно «об одиночестве человека, находящегося на вершине власти, который один сражается против всего мира».

Историю донесут с помощью слова, танца и музыки Фото: АКИМЕНКО Виктор

Постановка в необычной форме покажет, какой была последняя любовь Петра Великого. Историю донесут с помощью слова, танца и музыки, зрителя ожидают оживающие эскизы декораций. В представлении задействованы ведущие артисты театра.

Премьера ассамблеи назначена на 23, 24 и 25 июня. Стоимость билетов - от 350 до 650 рублей. Все вопросы можно задать по телефону: 8 (4162) 33-74-20.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Музыкальная пятница

Не все интересные события приурочены к какому-то определенному событию. Так, в арт-галерее Pushkarеv пройдет камерный вечер традиционного джаза «Легенды и шедевры» (6+). Он начнется 24 июня в 18.30.

Гости смогут насладиться непередаваемым послевкусием джаза. Витиеватые мелодии, острая ритмика, непредсказуемая импровизация музыкантов обязательно впечатлят даже меломана со стажем.

Играть для посетителей арт-галереи будут музыканты и солисты оркестра Amur Jazz Band под управлением заслуженного работника культуры Амурской области Анатолия Хопатько. Слушателей ждут самые известные джазовые композиции со всего света в трактовке амурского коллектива. Музыкальную феерию и особую атмосферу создадут шестнадцать музыкантов, влюбленных в джаз и свои инструменты. Стоимость билета - 800 рублей. Все интересующие вопросы можно задать по телефону или WhatsApp 8-914-557-85-78.

МАСТЕР-КЛАСС

Высокие чувства

Творческим жителям Благовещенска, которые не представляют свою жизнь без кистей и красок, обязательно стоит посетить любопытный мастер-класс «Высокие чувства» (12+). Участники смогут изобразить самого высокого наземного животного планеты - жирафа.

Занятие направлено на развитие креативности. Гости смогут отвлечься от повседневной рутины и полностью погрузиться в творчество, почувствовать текстуру листа под пальцами и увидеть, как непредсказуемо растекаются акварельные краски.

Для мастер-класса организаторы все приготовили - акварель и акварельную бумагу, кисти. Посетителям необходимо взять с собой только хорошее настроение.

В процессе рисования гости узнают о тонкостях и опасностях в работе с данными материалами, но главное - получат удовольствие от творческой атмосферы. Мастер-класс пройдет в Выставочном зале 23, 24 и 29 июня в 15.00.

Стоимость билета - 400 рублей.

Записаться на занятие можно по телефону 8 (4162) 51-00-05.