В Приамурье снова начали поставлять фрукты и овощи из КНР

Фото: ОБЕРЕМЧЕНКО Николай

В Благовещенск после долгого перерыва прибыла первая баржа с овощами и фруктами из Китая. В пункте пропуска «Благовещенск-Хэйхэ» ее встретили 16 июня.

- Международное сообщение Благовещенск-Хэйхэ отсутствовало более семи месяцев. В первую очередь это было связано с завершением летней навигации, а затем причиной служила санитарно-эпидемиологическая обстановка, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Амурской области.

Сейчас прямые импортные поставки фруктов и овощей в Приамурье проходят по воде, плоды находятся в контейнерах. Такой способ доставки используется уже второй год и стал наиболее оптимальным в условиях меняющейся санитарно-эпидемиологической обстановки.

Больше всего в первой поставке было овощей - около 800 тонн. В частности, это репчатый лук (около 250,5 т), белокочанная капуста (порядка 187 т), томаты (порядка 46,5 т), морковь (свыше 165 т), чеснок (48,3 т), свекла (22,8 т), баклажаны и кабачки (общим весом порядка 6 т), пекинская капуста (4,4 т), стрелки чеснока, сельдерей, огурцы, перец (общим объемом более 1,4 т).

Фруктов ввезено порядка 111,5 т. В поставке прибыли арбузы (около 100 т), дыни (порядка 3 т), манго и виноград (общим весом почти 8 т), а также ананасы (чуть меньше 1 т).

Всего поступило 65 контейнеров, отобраны пробы продукции, она прошла фитосанитарный контроль.