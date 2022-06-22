Амурский выпускник стал двукратным стобалльником ЕГЭ

Фото: министерство образования Амурской области

В Приамурье появился двукратный стобалльник ЕГЭ. Им стал Евгений Бобин – выпускник школы поселка Уруша в Сковородинском районе. Парень правильно ответил на все вопросы по истории и обществознанию. Результаты последнего испытания стали известны сегодня, 22 июня.

- Я не могу до конца в это поверить! Совсем не рассчитывал на такой высокий результат по обществознанию. У меня был некоторый прогресс при выполнении пробных заданий, но максимум я набирал 78 баллов и думал: возможно, 80 баллов на самом ЕГЭ набрать удастся, – поделился Евгений. – Сейчас занят подготовкой к выпускному. Немного жаль прощаться со школой, но я уверен, что буду приезжать в родной поселок на каникулах и заглядывать в родные стены. Впереди – новые события, впечатления, жизнь идет вперед и это здорово.

Женя рассказал, что к ЕГЭ по обществознанию он готовился сам, пользовался услугами онлайн-школ, а если возникали вопросы, то задавал их школьному учителю Наталье Семеновой. К слову, получить максимальный балл ЕГЭ по этому предмету за последние три года в Амурской области не удавалось никому.

Поступать Евгений планирует в Санкт-Петербургский университет по направлению «Реклама и связи с общественностью».

Высокобалльниками ЕГЭ по обществознанию, которым до 100 не хватило буквально двух баллов, стали выпускница школы №28 Благовещенска Арина Коваль и выпускница гимназии №8 Райчихинска Елизавета Олифиренко.

Сегодня в области насчитывается 11 стобалльников: двое – по литературе, трое – по истории, пятеро – по русскому языку и один по обществознанию.