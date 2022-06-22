Как выглядит Первомайский парк в Благовещенске после ремонта

В парке сейчас гуляет немного людей Фото: ЖАЛЮК Егор

После долгой реконструкции Первомайский парк частично открылся в начале июня. Мы отправили корреспондента, чтобы посмотреть состояние места отдыха на данный момент.

Парк открылся после долгого ремонта

Приехав на место, журналист обнаружил, что в парке очень мало людей - в основном это были спортсмены, некоторые люди приходили со своими детьми, но в целом место пока пустует. Впрочем, причина скорее всего в том, что мы пришли туда в среду утром.

Зато в парке много белок, бурундуков и прочих зверей. Это хорошая новость – когда ремонт только начался, многие волновались, что он навредит животным. Но обошлось: благовещенцы смогут по-прежнему ездить сюда, чтобы познакомиться с многообразной фауной.

В парке много белок, бурундуков и прочих зверей Фото: ЖАЛЮК Егор

Новые аттракционы уже установлены в парке, но они пока не работают, власти города обещали, что их запустят в июле. Детские площадки почти полностью пустуют. Вероятно, отсутствие детей связано со временем нашего визита – скорее всего ребята приходят в парк после обеда.

Детские площадки почти полностью пустуют Фото: ЖАЛЮК Егор

В парке можно заниматься спортом, для этого там уже есть несколько специальных площадок. Также рядом с основными тропами уже установили велодорожки. Велосипедистов на них пока нет, но гуляют люди, занимающиеся скандинавской ходьбой.

На территории очень много деревьев, из-за чего место хорошо подходит для пеших прогулок Фото: ЖАЛЮК Егор

Ранее в мэрии рассказывали, что во всем парке постарались максимально сохранить зеленые насаждения и привести в порядок газоны. И это правда – на территории очень много деревьев, из-за чего место хорошо подходит для пеших прогулок.

В целом парк еще выглядят недостроенным и неопрятным Фото: ЖАЛЮК Егор

Но в целом парк еще выглядят недостроенным и неопрятным. На дорожках лежат ветки, некоторые места перекопаны - это мешает наслаждаться видами.

В нескольких местах отчетливо видны следы недавних работ Фото: ЖАЛЮК Егор

В парке есть территории, которые еще закрыты на ремонт, они перегорожены лентами. В нескольких местах отчетливо видны следы недавних работ, земля перекопана.

На самой территории парка практически нет скамеек Фото: ЖАЛЮК Егор

К сожалению, на самой территории парка практически нет скамеек, из-за чего посидеть и полюбоваться природой не получится. Хотя власти обещали, что новые лавочки и урны установят - по 74 штуки каждой.

В парке после ремонта стало удобнее всем Фото: ЖАЛЮК Егор

Ремонт не прошел для парка бесследно: в нём стало удобнее для велосипедистов, бегунов, занимающихся спортивной ходьбой. Для детей парк хорош тем, что здесь имеются аттракционы и игровые площадки. Но пока пространство не идеально – наслаждаться отдыхом мешают последствия работ и тот факт, что кое-где ремонт ещё продолжается.