Благовещенка пришла на свидание к мужу в колонию и родила

Фото: МАКОВЕЕВА Светлана

Благовещенка пришла к мужу в колонию на длительное свидание и родила ребенка. Это произошло в колонии №8 – учреждении общего режима - сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба УФСИН Амурской области.

Известно, что на руках у мамочки был еще старший ребенок – ему два года. Когда у женщины начались роды, сотрудники колонии сразу вызвали на место скорую помощь. До приезда медиков женщина находилась под наблюдением дежурной смены учреждения.

После того, как роженицу госпитализировали, сотрудники УФСИН позвонили родственникам молодых родителей и отвезли необходимые документы в роддом. Сейчас женщина находится там.

У амурчанки родился сын. Работники комнаты свиданий и передач колонии помогают 20-летнему отцу присмотреть за оставшимся с ним ребенком до приезда бабушки.

По словам сотрудников ИК-8, с такой ситуацией им пришлось столкнуться впервые, но они очень рады, что все закончилось хорошо.