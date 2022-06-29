Итальянские страсти: благовещенцев приглашают на новый спектакль

Спектакль рассказывает о том, что каждый человек может стать счастливым и подарить счастье другому Фото: Амурский областной театр драмы

В столице Приамурья состоится показ невероятно веселой и остроумной комедии «Слуга двух господ» (12+). Областной театр драмы представит на суд амурчан постановку, созданную по пьесе Карло Гольдони. Расскажем немного о сюжете.

Бытует мнение, что никто не может услужить двум господам одновременно. А вот плут и авантюрист Труффальдино ловко опровергает это! За его попытками амурская публика может понаблюдать лично.

Амурский областной театр драмы представляет знаменитую историю о пронырливом слуге Труффальдино из Бергамо, который ради денег работает сразу на двух господ и прикладывает все усилия, чтобы они не встретились.

Комедия положений со стремительно меняющейся чередой забавных событий обязательно порадует публику классическим и вечным сюжетом. Удивительную историю о ловком слуге написал знаменитый итальянский драматург и писатель Карло Гольдони. Именно он вытеснил комедию масок пьесами с реальными характерами и содержанием. За свою творческую деятельность Гольдони сотворил более 267 пьес.

Спектакль «Слуга двух господ» рассказывает о том, что каждый человек может стать счастливым и подарить счастье другому. А маленькая хитрость или вынужденный обман - вовсе не преступление, если совершается исключительно в благих целях и в конце приводит к радостному финалу.

Блестящая пьеса была написана 270 лет назад, но по-прежнему не сходит с мировых подмостков. Амурской публике спектакль впервые представили в мае этого года. Режиссером выступил Михаил Лукин. Зрителям он известен по ролям в кино, снимался в фильмах «Настоящая Ванга» (16+), «Москва. Три вокзала» (16+), «Синдикат» (16+) и других. Служит в московском Театре на Таганке.

Режиссер-постановщик комментировал, что в таком спектакле ни в коем случае нельзя играть психологию. В пьесе должны быть острые приключения и острые оценки.

Некоторые горожане же успели насладиться представлением. Зрелище собрало множество отзывов.

- Мы компанией нечасто ходим в театр, но постановки по классике посещаем обязательно. Спектакль очень понравился. Вовлечение зала в игру и реплики из современности придали особую прелесть. Давно так не смеялись. Очень довольны. После театра долго обсуждали в кафе игру, - написала посетившая спектакль благовещенка.

Увидеть прочтение знаменитой итальянской комедии амурчане могут в Амурском областном театре драмы 30 июня. Начало в 18.30. Билеты - от 350 рублей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Многонациональный Дальний Восток

На этой неделе пройдут сразу две экскурсии, посвященные культуре народов нашего региона.

Амурчанам предлагают посмотреть на предметы быта и одежды, жилища и хозяйственную деятельность эвенков, нанайцев, удэгейцев и других.

Секреты обрядов

Первое мероприятие - прогулка по выставке «Тайны шамана» (12+). На ней экскурсантам расскажут о духовной культуре коренных малочисленных народов Дальнего Востока.

Амурчанам представят следующие предметы: кафтан и корону черного и белого шаманов, обрядовую посуду, амулеты. Посетители познакомятся с традиционной картиной мира оленеводов и охотников амурской тайги (Верхний мир - угу буга, Средний мир - дулин буга, Нижний мир - хэргу буга), их анималистическими и тотемистическими представлениями, элементами обрядовой деятельности.

Посетить выставку можно в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского 30 июня с 16:00 до 17:00. Билеты - от 100 рублей.

Даурский шаман

Вторая не менее интересная экспозиция о жителях нашего региона - выставка «Забытое путешествие: фотографии Петра Шимкевича. XIX век» (12+). Жителям города покажут фотографии этнографа, путешественника и чиновника по особым поручениям Петра Шимкевича.

В работах представлен быт, хозяйственная деятельность эвенков, нанайцев, удэгейцев, негидальцев, китайцев, якутов, селенья духоборов, бурят во времена XIX века. Фотограф детально зафиксировал на камеру предметы быта и одежды, жилища, хозяйственные постройки, общие собрания, обряды и религиозные церемонии коренных народов Забайкалья и Дальнего Востока. Примечательно, но снимки ранее не были представлены широкой публике.

Экскурсанты увидят предметы религиозного культа представителей народов Дальнего Востока Фото: Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

Также экскурсанты увидят предметы религиозного культа представителей народов Дальнего Востока: сэвэны (амулеты), бурханы (буддийские идолы), костюм эвенкийского шамана из фондов Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова и костюм даурского шамана из фондов Амурского областного краеведческого музея.

Тематическая экскурсия пройдет в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского. Посетить выставку можно до 1 июля. Билеты - от 100 рублей.

ВЫСТАВКА

Амурская поэзия

В Благовещенске в конце недели завершит свою работу книжная выставка «Слово о поэте» (12+). Она посвящена писателю Виктору Александровичу Яганову, которому 24 июня 2022 года исполнилось бы 80. У благовещенцев есть всего несколько дней, чтобы посетить экспозицию.

Поэзию Виктора Яганова можно охарактеризовать словами самого поэта: «простые строки тихих моих стихов». Стихи у поэта разные: гражданские и лирические, стихи о рабочей профессии, о родной земле.

На выставке «Слово о поэте» представлены прижизненные поэтические сборники автора: «Извлечение корня», «Встреча», «Тепло», «Казачий разъезд», а также подготовленная его друзьями посмертная книга стихов «Лебеда».

Амурчане познакомятся с исследованиями жизни и творчества Виктора Яганова, научными статьями, журналистскими заметками, а также интервью с поэтом.

Особое место на выставке займут материалы из личного архива Виктора Яганова, переданного в Амурскую областную научную библиотеку имени Н. Н. Муравьева-Амурского родной сестрой писателя - Ларисой Александровной Каташовой.

Книжная выставка проходит в Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского до 30 июня. Вход бесплатный.

Никого в Благовещенске не оставили без «книжного» внимания Фото: культура.рф

А В ЭТО ВРЕМЯ

Небо, книги и друзья

Юных амурчан тоже не оставили без «книжного» внимания. Для них подготовили веселую и познавательную интерактивную программу - «У книжек нет каникул» (0+). Литературно-познавательная акция пройдет под открытым небом.

Амурские библиотекари, волонтеры культуры и руководители студий подготовили для благовещенских ребят творческие площадки. Так, любознательных горожан ждут интересные задания. Нужно будет вспомнить и восстановить сюжет отрывка из поэмы «Руслан и Людмила», ответить на вопросы викторины «Вот они какие, ежики лесные», отгадать кроссворд «Цветы в царстве сказок», сложить сказочные пазлы и посетить мастер-классы.

Интерактивная программа пройдет в летнем читальном зале Амурской областной детской библиотеки 1 июля в 17.00. В случае дождливой погоды все площадки перенесут в залы библиотеки.