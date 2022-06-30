Сокровище из бабушкиного комода, или Почему не стоит выбрасывать советский хрусталь

Сейчас люди тянутся к минимализму, а от хрустальной посуды стараются избавиться Фото: Татьяна РЯБОВА

Разбирая шкафы пожилых родителей или бабушек, можно наткнуться на хрустальные вазы. Обычно такие находки стараются передарить или выбросить. Но не торопитесь избавляться от советского прошлого. Хрусталь до сих пор в цене – главное, знать, кому его предложить.

Тяга к минимализму

В советское время процветало накопительство: люди по возможности скупали некоторые вещи, «чтобы было». Хрустальные вазы не исключение. Ими забивали шкафы, ставили за стекло для красоты и почти не использовали по назначению.

- Хрустальные изделия ставили в стенку и вытаскивали только на большие праздники - Новый год, например, дни рождения. А кто-то и вовсе не трогал эту посуду, - рассказывает благовещенский коллекционер и антиквар Руслан Башмаков. - Благодаря такому отношению, за 30, 40 и даже 50 лет хрусталь отлично сохранился, он, можно сказать, новый.

Сейчас люди тянутся к минимализму, а от хрустальной посуды стараются избавиться. При этом теряют возможность неплохо заработать.

В СССР можно было встретить хрусталь от разных заводов Фото: Татьяна РЯБОВА

- Хрусталь теперь либо передаривают, либо просто выкидывают, - отмечает Руслан Александрович. - Но вместо этого лучше принести хрустальные изделия к коллекционерам и антикварам. У нас люди увлеченные. Есть прекрасная возможность получить за бабушкину вазу деньги.

Конечно, отмечает коллекционер, хрусталь хрусталю рознь. Цена отдельного изделия зависит от многих факторов - завод, редкость, вид той или иной вазочки, размер и многое другое.

Особая ценность

В СССР можно было встретить хрусталь от разных заводов - «Победа», «Гусь-Хрустальный» и многие другие. Но самые редкие экземпляры - это дореволюционные изделия.

- Дореволюционный порою попадается среди советского, и обыватель не заметит разницу, - объясняет Руслан Башмаков. - По незнанию можно выкинуть случайно очень ценную вещь, например, дореволюционную хрустальную посуду в серебре, или изделия завода Мальцева. Стоимость одной такой вазочки может доходить до 20, 30 и даже 50 тысяч рублей.

Стоимость одной вазочки может доходить до 20, 30 и даже 50 тысяч рублей Фото: Татьяна РЯБОВА

Именно поэтому, прежде чем выбросить старую вазу, лучше принести ее экспертам в этой области. Возможно, в вашем шкафу лежит настоящий раритет.

Утонченный вкус

Несмотря на ценность хрусталя, коллекционерам он не слишком интересен. Из разнообразных вазочек сложно собрать какую-то определенную коллекцию. Однако настоящие эстеты, которые не хотят есть из дешевого фарфора, с удовольствием покупают хрустальную посуду.

- Хрусталь интересует людей со вкусом, - делится наблюдениями Руслан Александрович. - Такую посуду покупает тот, кто не ест из пластиковой тары, из дешевых китайских изделий, которые продаются в обычных магазинах. Это, как правило, люди аристократичные.

Некоторые люди, подмечает Руслан Башмаков, покупают еду в пластиковых контейнерах, а дома перекладывают ее в хрусталь.

Антиквар добавляет, что «коллекционировали» вазы в советское время, пряча их в шкафы. Сейчас предпочитают пользоваться, получать эстетическое удовольствие за обедом, глядя на красивую посуду, а не просто ее копить.

ЦИФРЫ

На просторах интернета

На сайтах объявлений многие жители Амурской области продают хрусталь.

Так, салатницу без сколов можно приобрести за 1500 рублей. За ту же сумму предлагают конфетницу из чешского хрусталя. А за графин с рюмками просят 2100 рублей.

Есть изделия дешевле и дороже - всё зависит от размера и сохранности.