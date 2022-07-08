Из соцсетей - на свадьбу: как благовещенка мужа на сайте знакомств нашла

Простое «привет» в интернете в итоге обернулось свадьбой Фото: архив героев

Старшее поколение ругает молодежь за «интернет-зависимость». Бабушки и дедушки говорят: совсем перестали люди друг с другом общаться, только в телефоны и смотрят! А если телефон - это путь к настоящему семейному счастью? Благовещенка Екатерина Стукалина в преддверии Дня семьи, любви и верности поделилась своей романтической историей, которая началась с сайта знакомств.

«Не буду отвечать!»

Шел 2020 год, август, самый разгар пандемии коронавируса. Кругом одни запреты, никуда нельзя. Екатерина, тогда еще Мелешко, работала в турфирме. Из-за COVID-19 пришлось уйти в отпуск, который не закончился до сих пор.

- Чем я занималась? Правильно будет сказать: собой любимой. Рано просыпалась, делала зарядку, читала, учила турецкий. И мне это так нравилось. Новую работу я не искала, мы ждали, что уже вот-вот и закончится эта злостная «корона», - рассказывает Катя. - Но стали закрывать кафе, кинотеатры и все самые популярные места, где можно было бы познакомиться с тем самым. В итоге вообще заперли всех по домам, мол, сидите и не высовывайтесь.

Но дома - скучно, душа требует любви и приключений, поэтому было решено зарегистрироваться на сайте знакомств. И понеслось: глупые сообщения, предложения, шуточки и прочие глупости. После нескольких десятков заблокированных пользователей написал он - Андрей.

- Я даже не сразу заметила его сообщение, - признается Катя. - Он еще написал просто «привет», ничего больше! Я еще подумала - не буду отвечать! Но все же ответила. Началось общение, было очень занимательно узнавать друг о друге, но он почему-то долго отвечал на сообщения, и это меня начинало бесить. Я не знала тогда, кем он работает, что правда занят, думала - игнорирует.

Совсем скоро Андрей пригласил девушку на свидание, которое переросло в настоящие отношения.

Подушка и много шоколадок

На свидание идти не хотелось, говорит Катя. Ничего особенного девушка не ждала, а зря.

- Не хотелось снова о себе рассказывать одно и то же. Но мамуля выгнала, сказала: «Иди развейся и чайку с пироженкой попей». Пригласил меня Андрей в кофейню, затем - погулять по городу. Я узнала, что у него через пару дней день рождения. Вот же было мое удивление, когда он меня пригласил! Но я тактично отказалась. Правду сказать, испугалась тоже: в первый раз человека вижу, толком не знаю, а еще и друзья его будут. Это слишком для меня.

Андрей красиво ухаживал: шикарные букеты у подъезда, фрукты, подарки даже без повода. Но все решил один неожиданный презент.

- Это был самый обычный день, Андрей принес мне что-то в упаковочной бумаге и предложил угадать. А я вертела, крутила мягкий сверток и не понимала - игрушка, плед, халат? Я и подумать не могла, что это ортопедическая подушка и много шоколадок! Вот так и началась моя «ортопедическая любовь».

Кому массаж?

Отношения развивались очень стремительно. Оказалось, что Андрей Стукалин не только настоящий джентльмен, но и профессионал своего дела.

- В какой-то момент он пригласил меня к себе домой на массаж, - вспоминает Катя. - Я тогда еще подумала, массаж - да, конечно! Хотела поумничать и ответить: Андрей, ну ты же понимаешь, что мы еще мало знакомы… В итоге я согласилась. Он заказал китайскую кухню, мы мило пообщались и поужинали. А потом он действительно сделал мне массаж! Лучший массаж в моей жизни. Как это здорово, когда твой мужчина - остеопат с золотыми руками!

Пара радовалась каждой минуте, проведенной вместе. Праздники, походы в парк, а после - даже работа.

- Как все знают, коронавирус никуда не делся, нужно было подумать о новой работе. Когда я искала вакансии, Андрей сделал мне предложение, которое я никак не ожидала. Мы сидели на диване и обсуждали мое трудоустройство. Вдруг Андрей говорит - а не хочешь ли ты делать массаж? Раньше я делала массаж только ему, и он всегда хвалил, но чтобы предлагать работу… Я одновременно и испугалась, и обрадовалась. Всегда хотела свое дело, но не была уверена в себе и своих силах.

Андрей обрубил все сомнения.

- Он мне сказал: «Катя, твои руки созданы для массажа, и я бы тебе не предлагал, будь это по-другому». А далее началась моя массажная жизнь. Сначала я делала массаж по вечерам, а днем работала на другой работе, через полгода и вовсе уволилась и занялась вплотную теперь уже любимым делом.

Новогоднее предложение

Новый год - это всегда волшебство и исполнение желаний. Для Кати новогодняя ночь стала особенной. Обмен подарками закончился предложением руки и сердца.

- Мы договорились подарить друг другу подарки, когда приедем домой от родных. Пока я распаковывала свой презент, чувствовала - что-то происходит за моей спиной. И тут я поворачиваюсь, а мой будущий муж стоит на одном колене, держит в руках кольцо и предлагает мне стать его женой, - с улыбкой рассказывает Катя.

К свадьбе начали готовиться почти сразу. Будущие молодожены все планировали вместе.

- Андрей во всем мне помогал, мы вдвоем участвовали в организации: придумали клятвы, выучили танец, составили список гостей. И вот день свадьбы... Я стояла вместе с отцом, держа его крепко за руку, волнуясь и трясясь, как осиновый лист.

Но все тревоги и волнения были зря. Торжество прошло отлично, не обошлось без слез счастья, под свадебную скрипку плакали родители и друзья.

- Вместе с гостями мы устраивали войну за первенца. Победила девочка, но у нас будет мальчик, - уверена Катя.

Сейчас пара стала настоящей семьей, у которой есть свое любимое общее дело и, главное, безграничное уважение и любовь друг к другу. И кто бы мог подумать, что такая история может начаться с простого «привет» на сайте знакомств!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Нам так легче»

Татьяна Морозова, психолог:

- Многие пожилые люди сейчас не признают отношения, которые начинаются с переписок. Но дело в разнице поколений и в разных реалиях жизни. Во-первых, сейчас гаджеты и социальные сети стали для нас неотъемлемой частью жизни. Мы уже не разделяем общение «в телефоне» от личного, относимся к нему одинаково серьезно. Во-вторых, современный темп жизни, как бы это цинично ни прозвучало, не позволяет нам тратить время на «лишних людей». Все же на встречу нужно больше времени, сил - а где все это взять, когда у нас работа, домашние дела, усталость и так далее?

Переписка позволяет сразу отсеивать тех, кто нам точно не подходит, неприятных людей. Но, конечно, создает новые проблемы. В переписке человек может казаться гораздо лучше, чем есть на самом деле, и встреча может стать разочарованием. И все же это прекрасная возможность заранее узнать друг друга получше, особенно если общение длится некоторое время.

У меня нет точной статистики разводов среди пар, которые познакомились через социальные сети. Но я убеждена, что на крепость отношений метод знакомства не сильно влияет, если двое готовы вкладываться в эти отношения.