Онлайн-экскурсия на типографию: где и как печатают газеты, книги и визитки для всего Приамурья

Фото: архив

Шелест бумаги, запах краски и зычные голоса, с трудом перекрикивающие грохот огромных машин, – вот атмосфера, в которую вы окунетесь, оказавшись в типографии «Дважды два».

Техника не простаивает и единой секунды. Тут со скоростью света вылетают свеженькие, еще пахнущие краской листовки. Там проносятся многометровые ленты газетной бумаги, на которой постепенно появляется последний номер белогорского «Сегодня».

- Это еще что! – улыбается, увидев наши зачарованные взгляды, руководитель типографии Анастасия Голубенко. – Вот вечером во вторник, когда большинство амурских газет печатается...

Так началась экскурсия по, пожалуй, крупнейшей типографии Амурской области под названием «Дважды два». Она была создана без малого 15 лет назад, в декабре 2007 года и с тех пор только росла, развивалась и охватывала все большие сферы.

Фото: архив

811 тысяч газет

В далеком 2007 году эта типография носила название «Первая». Название выбрали, конечно же, неспроста – предприятие было первым в Амурской области, где начали печатать полностью цветные газеты.

Сейчас же типографию можно переименовать в «Единственную»: газеты в Приамурье больше не печатает никто. Если вы когда-нибудь держали в руках «Комсомольскую правду – Благовещенск» или «Аргументы и факты – Дальний Восток» - знайте, вы держали в руках продукцию, напечатанную на самом внушительном агрегате «Дважды два».

Машина CityLine Express сразу обращает на себя внимание. Она огромная: длина достигает нескольких метров, высота – два человеческих роста. Чтобы обслуживать двухэтажный агрегат в самые загруженные дни, нужны сразу четыре печатника. Специалисты вручную настраивают необходимые параметры, корректируют работу машины прямо в процессе печати. Зато результат диво, как хорош: загружаешь 20-килограммовый рулон бумаги – а на выходе получаешь свежие, аккуратно сложенные газетки.

Всего за месяц агрегат выдает 38 газет общим тиражом 811 тысяч экземпляров, на печать уходит 33 600 кг газетной бумаги. А уж сколько литров краски тратится – представить страшно!

Фото: архив

Техника а 100 млн

Газетная машина во время экскурсии очаровывает еще и тем, что процесс ее работы открыт взору. Если подняться на второй этаж, можно увидеть, как на бумаге появляются буквы и иллюстрации. Остальная же техника работает скрытно: вся печать происходит внутри.

Взять, к примеру, печатную машину немецкой марки Heidelberg. Она появилась в типографии «Дважды два» сравнительно недавно, всего-то в 2018 году. Тогда оборудование в цехе обновили, приобрели сразу несколько аппаратов. Вложили в это 100 млн рублей - и каждый рубль пошел в дело. Агрегат не простаивает: ежедневно на нем печатают листовки, большие тиражи визиток, каталоги - например, недавно вышедший «Будь здоров!».

Следить за процессом особенно интересно сверху. Отсюда видны отсеки с краской (на местном жаргоне – капсейки), а еще можно наблюдать, как специалисты устанавливают металлические пластины. Каждая из них соответствует определенному оттенку: синему, пурпурному, желтому и черному. Именно с пластин краска потом переносится непосредственно на бумагу. Оттенки накладываются друг на друга, и получается желаемый цвет.

Фото: архив

Ручная работа

Свои машины в типографии «Дважды два» есть практически для всего. Во время экскурсии нам показали цифровой печатный агрегат Ricoh для черно-белой печати – на нем создают всевозможные бланки и справки. Познакомили с аналогичной машиной, но уже для печати цветной. Объяснили принципы работы аппаратов, с помощью которых сгибают всевозможные буклеты, сшивают воедино книги, ламинируют меню…

Но даже на таком предприятии не обойтись без ручного труда. Например, некоторые газеты печатаются частями – так называемыми тетрадями, которые вкладываются одна в другую. Этим занимаются вкладчицы, причем с феноменальной скоростью: иногда за час нужно расправиться с тиражом в несколько тысяч экземпляров.

Вручную, например, создаются некоторые папки, собираются календари и обложки для всевозможных журналов учета, вдеваются вязочки в подарочные пакеты. Это очень монотонное и кропотливое дело – не каждый сможет!

Печать любого сорта

Экскурсия по типографии «Дважды два» дает понять – здесь могут напечатать что угодно.

Для бизнеса предлагают визитки, листовки, бланки, меню, фирменные конверты, приглашения, этикетки и многое другое, вплоть до брендированного шоколада!

Для офиса можно заказать блокноты и ежедневники, журналы учета и папки с гребешком, бланки и куб-блоки с бумагой для заметок, фирменные календари любого формата.

К празднику в типографию «Дважды два» можно обратиться за дипломами, подарочными коробками и пакетами, шуберами для конфет, воздушными шарами с надписью на ваш вкус, кружками с нанесением и прочей сувенирной продукцией.

А еще можно прийти с индивидуальным заказом – минимальный тираж начинается от одного экземпляра.

Заинтересовались? Переходите на официальный сайт типографии «Дважды два» и рассчитывайте заказ. Результат не заставит себя долго ждать.